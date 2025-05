Estintore spruzzato in giro e registri in terra: vandali in azione alle medie di San Secondo

Quando i bidelli sono arrivati stamattina, le porte erano chiuse e l'antifurto attivo. Eppure dentro la scuola media di San Secondo c'era "il disastro". Ignoti si sono introdotti di notte e hanno spruzzato in terra l'estintore, provato a usare l'idrante e scritto insulti sulle lavagne. "Nella sala degli insegnanti e nelle aule hanno buttato documenti, registri e libri in terra" racconta sconsolata la sindaca Adriana Sadone sul posto assieme ai carabinieri per valutare l'entità dei danni e raccogliere indizi sui colpevoli e su come abbiano fatto ad accedere e richiudere tutto, riattivando anche l'antifurto. I ragazzi nel frattempo sono stati mandati a casa o spostati in palestra.