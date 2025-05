Pianezza: dopo la petizione, incontro con i carabinieri per parlare di sicurezza. Aumentate le pattuglie sul territorio

Avevano raccolto circa 600 firme nel giro di pochi pesi per chiedere più sicurezza per il territorio del Comune di Pianezza. Nelle scorse ore alcuni dei promotori dell'iniziativa sono stati ricevuti dai carabinieri per un incontro e un confronto. L'iniziativa era partita a giugno 2024 per concludersi lo scorso mese di novembre.

L'incontro si è tenuto presso la caserma dei carabinieri di Pianezza. Erano presenti il capitano Ugo Mercurio, comandante della Compagnia di Rivoli e il comandante della stazione dei carabinieri di Pianezza, luogotenente Maurizio Piombetti. Con loro, Francesco Romeo e Monica Castrale in rappresentanza dei promotori della petizione.



Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i temi relativi alla sicurezza urbana che interessa il territorio di Pianezza. Il capitano Mercurio, nell'introdurre l'incontro ha precisato che ha avuto una specifica delega da Parte della Prefettura di Torino per incontrare i promotori della petizione per ascoltare quali sono i reali bisogni della cittadinanza in tema di sicurezza. I promotori hanno ribadito che le richieste contenute nel testo della petizione riguardano, principalmente, l’incremento dell'organico della Polizia locale, fermo a quando Pianezza aveva la metà degli attuali abitanti. Con tale incremento, dicono i firmatari, si avrebbe anche un aumento delle pattuglie operanti sul territorio; un piano di controllo e prevenzione coordinato tra le forze dell’ordine presenti sul territorio; l'implementazione delle telecamere di sicurezza nei punti strategici del Comune; il miglioramento dell'illuminazione delle strade e dei parchi pubblici per ridurre le zone d'ombra che potrebbero favorire attività criminose nonché la promozione di iniziative educative e di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, per prevenire atti vandalici e comportamenti antisociali.

Tematiche che i proponenti la petizione vorrebbero affrontare anche con la giunta comunale, con la quale però non si è ancora tenuto alcun incontro.



Il responsabile della compagnia dei Carabinieri ha sottolineato che sono state aumentate le pattuglie operanti sul territorio di competenza della stessa Compagnia di Rivoli, nella quale rientra anche la stazione dei Carabinieri di Pianezza e che, con tale incremento, è possibile un più capillare controllo del territorio con una copertura su tutte le richieste di intervento in tempi più rapidi.



Durante l'incontro si è anche ribadito che qualsiasi tipo di reato che i cittadini subiscono deve essere dagli stessi denunciato alle autorità competenti per l’avvio delle tempestive indagini finalizzate a scoprire i responsabili. Tale denuncia si rende inoltre necessaria anche per mettere a conoscenza le Forze dell’Ordine di tutto quello che accade sul proprio territorio e per consentire un avvio immediato di un più efficace e minuzioso controllo preventivo del territorio ed evitare che le stesse attività

illecite possono essere ripetute.