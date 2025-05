Rapinato all'alba in piazza Duomo: gli portano via telefono e portafoglio, ma vengono arrestati poco lontani

Due cittadini marocchini di 28 e 21 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per rapina aggravata in concorso ai danni di un ragazzo. Erano passate da poco le cinque del mattino quando presso il commissariato Dora Vanchiglia si è presentato un giovane in cerca di aiuto, dichiarando di esser stato appena rapinato in piazza Duomo: due uomini lo avevano scaraventato a terra e, sotto la minaccia di un coltello, si erano fatti consegnare smartphone e portafoglio, per poi dileguarsi.

La vittima è stata in grado di fornire al personale del Commissariato la descrizione degli aggressori e la loro direzione di fuga consentendo alla Volante di individuare, su Lungo Dora Firenze, i due uomini che alla vista degli agenti acceleravano il passo tentando inutilmente di nascondersi dietro un’autovettura in sosta. Nei pressi del veicolo dove i due complici venivano fermati, gli agenti hanno trovatao adagiati su una ruota della macchina il cellulare e il portafoglio che erano stati rubati.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, con applicazione della misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.