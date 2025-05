Al Polo del '900, al via la quarta edizione di Liquida Phofestival

Si aprirà giovedì 8 maggio, nelle sale di Palazzo San Daniele al Polo del ’900 di Torino, la IV edizione di Liquida Photofestival, il festival dedicato alla scoperta dei nuovi protagonisti della fotografia d’autore, italiana e internazionale. Diretto da Laura Tota e prodotto da PRS Srl Impresa Sociale, il festival proseguirà fino a domenica 11 maggio, portando a Torino mostre, incontri e progetti editoriali, in dialogo con il tema di questa edizione, “Il giorno in cui ricorderò”, una riflessione sul rapporto tra fotografia e memoria nell’epoca della crescente smaterializzazione dell’immagine.

Liquida Photofestival si conferma anche quest’anno come appuntamento imprescindibile per appassionati e professionisti, luogo di incontro, formazione e confronto, dove il linguaggio visivo diventa strumento di narrazione, ricerca e memoria. In una settimana ricca di appuntamenti dedicati alla fotografia a Torino, Liquida si distingue come piattaforma indipendente e necessaria, laboratorio di nuove visioni e terreno fertile per le autorialità di domani.

In mostra oltre 40 autori selezionati attraverso call e premi: tra i progetti di punta, "What Echoes Remain - Fotografie e archivi tra Palestina, Ucraina e identità contese”, che riunisce i lavori di Sofiya Chotyrbok, Greg. C. Holland e Varvara Uhlik, in un percorso visivo che intreccia memorie di guerra, archivi familiari e identità contese tra Palestina e Ucraina. La sezione Liquida Grant, dedicata ai nuovi autori, presenta i progetti premiati: la vincitrice del Full Project Varvara Uhlik, i dieci fotografi della collettiva One Shot e i riconoscimenti speciali assegnati da Artphilein Edition, Discarded Magazine, Iconic Artist e ImageNation Milan. Accanto alle esposizioni fotografiche, torna EdiTable, la sezione dedicata all’editoria fotografica indipendente curata da Vittoria Fragapane, che ospiterà tra gli altri il progetto "Yesterday We Were Girls" della fotografa americana Katie Prock, intensa narrazione autobiografica che attraversa fotografia e poesia.

Liquida Photofestival propone inoltre un ricco calendario di talk, visite guidate e letture portfolio gratuite, offrendo ai fotografi emergenti un’occasione preziosa di confronto diretto con curatori, editori ed esperti del settore. Importante novità di quest’anno, le tre visite guidate, accessibili anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS). È un primo passo concreto verso un’inclusione autentica, che dimostra come l’impegno per abbattere le barriere comunicative possa tradursi in azioni reali. Un progetto che valorizza la diversità e promuove una partecipazione culturale equa e rispettosa, simbolo di un festival che si impegna a non lasciare indietro nessuno.

Per info: www.paratissima.it/liquida-photofestival-2025/