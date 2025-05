Flashback Habitat per Salone Off: apre la mostra fotografica 1MQ sulle "scrivanie" autori e autrici piemontesi

Nel programma del salone Off del Salone Internazionale del Libro di Torino e in collaborazione con Flashback Habitat, venerdì 9 maggio inaugura la mostra fotografica 1MQ con gli scatti di Elena Muzzarelli, a cura di Olga Gambari.



La mostra presenta il progetto fotografico 1MQ, un archivio vivente in progress che racconta il mondo della letteratura attraverso ritratti di scrittrici e di scrittori (per ora solo legati a Torino e al Piemonte), indagando in maniera libera e suggestiva il loro spazio privato di scrittura.



La mostra si compone di 17 ritratti, ognuno delle dimensioni di 1x1 metro, cioè 1 mq di superficie.



Le immagini sono stampate su carta Hahnemuhle PhotoRag Bright White 310 gr 100% cotone. Ogni ritratto è accompagnato da un testo scritto dal soggetto ritratto, in cui racconta in maniera libera e personale il suo mq di scrittura.



Elena Muzzarelli porta avanti da due anni un progetto in progress di ritratto che esclude volti e figure: ritrae scrittrici e scrittori attraverso quei luoghi a parte che sono i loro spazi di scrittura. Elena compie un viaggio immersivo nei loro spazi, in una porzione precisa che loro stessi le hanno indicato, ma dove si muove in libertà. Durante le sue esplorazioni ne scandaglia i molti dettagli, per ciascuno uno scatto dedicato, raccogliendoli successivamente in una collezione di sguardi. 78 il numero finale, composti in un collage di

immagini che si sviluppa su 1 mq di superficie fotografica.



Fino all’8 giugno 2025, la mostra inaugura in concomitanza con il debutto del Circuito Off del Salone del Libro di Torino 2025, di cui fa parte, e rimarrà allestita sino all’8 giugno 2025.



Durante il corso della mostra sono previsti alcuni incontri che presenteranno negli spazi del Circolino di Flashback Habitat scrittrici e scrittori in un dialogo aperto sul tema della scrittura come luogo e come rito personale, indagando aspetti non così noti al pubblico.



Scrittrici e scrittori coinvolti: Emanuele Altissimo, Federico Audisio di Somma, Pierdomenico Baccalario, Marta Barone, Stefania Bertola, Gian Luca Favetto, Barbara Frandino, Bruno Gambarotta, Fabio Geda, Davide Longo, Paola Mastrocola, Margherita Oggero, Enrico Pandiani, Enrico Remmert, Elena Varvello,

Dario Voltolini e Hamid Ziarati.