Hubert Závodský in concerto con "Virtuo" a Santa Pelagia

La stagione concertistica di Santa Pelagia continua la sua programmazione primaverile, portando avanti, tra i suoi obiettivi peculiari, quello di promuovere i giovani talenti, provenienti dalla scena internazionale. Il 7 maggio alle ore 21, all’interno della rassegna “Contatti Sonori”, il coro di Santa Pelagia ospiterà il concerto “Virtuo” del pianista slovacco Hubert Závodský, che a discapito dei suoi 22 anni, è già un astro nascente della musica classica, acclamato dai critici più attenti.

Ne è una riprova la recente vittoria all’Orbetello Junior International Piano Competition 2024, in cui la sua esibizione ha primeggiato sulle decine di concorrenti in gara, provenienti da tutto il mondo per la rinomata competizione, nata in Maremma nel 2017.