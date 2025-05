Il percussionista jazz Trilok Gurtu torna al FolkClub

Figura di riferimento assoluto nel panorama del jazz e della world music, Trilok Gurtu torna al FolkClub mercoledì 7 maggio alle ore 21.30 per un appuntamento di altissimo profilo musicale. Considerato uno dei percussionisti più innovativi e riconoscibili a livello mondiale, Gurtu ha saputo fondere con maestria la tradizione ritmica indiana con la tecnica e il linguaggio della musica occidentale, dando vita a uno stile personale e inconfondibile. Nel corso di una carriera ultra-quarantennale, ha collaborato con artisti di straordinaria levatura internazionale: John McLaughlin (con cui ha condiviso il celebre trio), Joe Zawinul, Jan Garbarek, Pharoah Sanders, L. Shankar, Bill Evans, Dave Holland, gli Oregon, fino ai numerosi progetti italiani che lo hanno visto al fianco di Ivano Fossati, Pino Daniele, Adriano Celentano, Gianna Nannini, Paolo Fresu, Stefano Bollani.

Artista pluripremiato, da metà anni ’90 Gurtu domina le classifiche mondiali dedicate ai più influenti percussionisti grazie al suo approccio innovativo e al rigore della sua ricerca musicale. Sul palco sarà affiancato dal violinista, compositore, arrangiatore e produttore Carlo Cantini, tra le personalità più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Il concerto si configura come uno degli appuntamenti più preziosi della XXXVI stagione del FolkClub, capace di coniugare grande musica, virtuosismo e visione, un’occasione rara per assistere dal vivo all’esibizione di un artista che ha segnato la storia della musica contemporanea.

