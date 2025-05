La XXI edizione del Salone Off di scena anche a Chivasso

Quattro gli eventi in programma: sabato 10 maggio tocca a Bruno Gambarotta

Per la XXI edizione del Salone Off, sono quattro gli eventi culturali ospitati quest’anno dalla Città di Chivasso. Ad aprire la manifestazione diffusa e parallela al Salone Internazionale del Libro di Torino, sabato 10 maggio, alle ore 11, nella Sala Studio Movicentro sarà Bruno Gambarotta.

Mente e volto storico del servizio pubblico, l’autore presenterà il libro “Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai”, che ripercorre 50 anni di carriera con episodi in cui ha incontrato papi, attori, presentatori, scrittori, calciatori e altri protagonisti della storia della televisione del nostro Paese. A dialogare con Gambarotta sarà la scrittrice Marina Rota. Lunedì 12 maggio, alle ore 18, nella biblioteca civica Movimente, sarà la volta della scrittrice e giornalista Antonella Frontani, autrice de “Il silenzio della marea”, un romanzo fatto di intrecci e riscoperte, ambientato sulle coste della Liguria, dove si incrociano vite di persone che, all’apparenza, sembrano inconciliabili, ma che troveranno la chiave per aprire lo scrigno in cui hanno nascosto la loro anima. A dialogare con Frontani sarà Ilaria Bordignon della biblioteca Movimente.

Mercoledì 14 maggio, alle ore 18, sempre al Mome, Beatrice Sciarrillo presenterà “In trasparenza l’anima”, la storia di una ragazza che vive il dramma dell’anoressia. Per il tema trattato, all’evento culturale interverranno anche la direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL TO 4 dottoressa Silvana Lerda ed altri esponenti del Tavolo intercomunale sul disagio giovanile con la moderazione della giornalista Serena Milisenna. Ha dato conferma della sua presenza anche il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Luigi Vercellino.

A concludere gli appuntamenti del Salone Off sarà Enrico Galiano, domenica 18 maggio, alle ore 18, nel cortile interno di Palazzo Santa Chiara. “Quel posto che chiami casa”, edita da Garzanti, è l’opera in uscita una settimana prima della presentazione chivassese che parla di una ragazza che ha perso il fratello ma che, dopo molti anni, comincia a sentire la sua voce. Una voce che la spinge a diventare ciò che è davvero, contro tutto e tutti, ma che le sussurra anche qualcosa di inquietante. Insomma si preannuncia un nuovo successo editoriale l’ultimo libro di uno tra i 10 professori ritenuti dal Sole 24 Ore più influenti in Italia.

A dialogare con Galiano nel cortile delle Madri Costituenti sarà Isabella Beccaria. Gli ingressi agli eventi sono liberi e gratuiti fino ad esaurimento dei posti.