Santa Maradona, l'edizione speciale per la solidarietà: la serata evento con Stefano Accorsi e Marco Ponti

Venerdì 9 maggio verrà presentata a Torino un’edizione speciale della sceneggiatura di “Santa Maradona”, realizzata per la Ricerca oncologica a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.



In occasione di una pubblicazione speciale della sceneggiatura originale di “Santa Maradona” di Marco Ponti, film girato interamente a Torino nel 2001 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, venerdì 9 maggio il regista Marco Ponti, l’attore Stefano Accorsi, altri attorie e attrici del cast - insieme agli amici che hanno collaborato alla realizzazione del film - saranno a Torino per una giornata speciale di solidarietà ricordi e divertimento.

La sceneggiatura originale del film del regista Marco Ponti è stata stampata in un’edizione a tiratura limitata di soli 500 esemplari con numerosi contenuti inediti, dagli appunti di regia, a fotografie esclusive, moodboard, bozzetti di costumi e altri dettagli sulla lavorazione del film.

Acquistando una copia si contribuirà direttamente alla ricerca oncologica, sostenendo il lavoro degli specialisti dell’Istituto di Candiolo. Parte dei proventi derivanti dalla vendita del libro sarà infatti destinato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e alle attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

La giornata prevede due appuntamenti:



- Alle ore 18.00 alla Libreria Luxemburg (Galleria Subalpina, 11/D), la presentazione del libro-sceneggiatura, con una sessione di firma copie.

Ingresso libero e aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.



- Alle ore 20.00 al Cinema Massimo – Sala Cabiria (Via Verdi ,18), la proiezione del “Santa Maradona”, restaurato dal Museo del Cinema nel 2023.

Biglietti acquistabili on line o alla cassa del cinema.



La proiezione sarà preceduta dall’asta di alcuni oggetti del film (anche on-line), a cura di Sant’Agostino Aste, il cui ricavato sosterrà le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Per info: https://fprc.it/chi-siamo/candiolo-news/notizie-da-candiolo/cinema-e-solidarieta-il-ricavato-della-sceneggiatura-di-santa-maradona-a-favore-della-ricerca-sul-cancro/