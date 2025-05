Annunciata la data dell’Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso [VIDEO]

Carmagnola si prepara ad accogliere l’Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso, in programma domenica 25 maggio. Una giornata di festa e partecipazione che vedrà protagonisti non solo i Soci, ma tutta la Comunità, nel segno della restituzione e dell’inclusione, valori cardine dell’identità BTM.

L’edizione 2025 sarà particolarmente significativa: si celebrano infatti i 25 anni dalla fusione delle ex Casse Rurali e Artigiane di Sant’Albano Stura e Casalgrasso, avvenuta nel 2000, e i 3 anni dalla nascita della nuova denominazione “Banca Territori del Monviso”. Una storia radicata nel territorio che è iniziata nel lontano 1952 con la fondazione della Cassa Rurale di Sant’Albano Stura e, dieci anni dopo, con la Cassa di Casalgrasso.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci BTM si svolgerà dalle ore 10:00 alle 13:00 presos lo slargo di via Bobba a Carmagnola, in una tensostruttura appositamente allestita per garantire accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti. Durante i lavori, verranno presentati gli ottimi risultati del Bilancio 2024, sottoposte ad approvazione dei soci alcune modifiche allo Statuto Sociale e, infine, verrannoillustrate le tante iniziative pensate dalla banca per soci e clienti in questo 2025.

Al termine dell’Assemblea, i Soci saranno invitati a partecipare a un pranzo conviviale, seguito da un pomeriggio ricco di eventi diffusi in città, pensati per coinvolgere famiglie, giovani e bambini.

Tra le iniziative di restituzione al territorio, BTM ha annunciato che per l’anno scolastico 2025-2026 donerà diari scolastici a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di Sant’Albano Stura, Trinità, Casalgrasso e ai tre istituti comprensivi di Carmagnola.

“Quest’anno l’Assemblea dei soci va oltre il momento formale, sfociando in una vera festa delle nostre Comunità - dichiara il Presidente BTM Alberto Osenda-. Con oltre settant’anni di storia celebriamo con orgoglio un percorso lungo 25 anni, fatto di fiducia, impegno e legame con il territorio. Vogliamo restituire valore a chi ogni giorno crede in Banca Territori del Monviso: dai Soci alle famiglie, dalle scuole alle imprese locali. La nostra forza è la partecipazione e il nostro futuro si costruisce insieme.”

Per accedere all’Assemblea e al pranzo sociale, sarà necessario presentare la tessera “Soci in Tutto”, inviata a ciascun Socio insieme all’ultima edizione del magazine BTM Punto d’Incontro. Tutti gli altri eventi saranno invece aperti a tutti e completamente gratuiti.



