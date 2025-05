Dichiarazione dei redditi: mercoledì arriva il webinar per i piemontesi che vogliono essere "pronti per il 730"

A partire dal 15 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione precompilata. In vista di questo appuntamento, mercoledì 7 maggio 2025, dalle 16 alle 18, arriva il webinar “Pronti per il 730?” organizzato dalla Direzione Regionale del Piemonte.

I tecnici della Sezione di Assistenza Multicanale di Torino dell’Agenzia delle Entrate spiegheranno tutti i passaggi da seguire, le novità della compilazione semplificata e daranno una prima risposta alle domande più frequenti.

“Pronti per il 730?” è un’iniziativa rivolta in particolare a lavoratori dipendenti e pensionati: una possibilità in più di approfondimento per affrontare con serenità la dichiarazione dei redditi.

Come registrarsi per partecipare e inviare le proprie domande – Le iscrizioni all’evento sono gestite tramite la piattaforma di registrazione Eventbrite

Gli iscritti al webinar riceveranno via e-mail le istruzioni per inviare le proprie domande ed il link per seguire l’evento in diretta. Durante il webinar, arriveranno le prime risposte ai quesiti di interesse generale; per i quesiti più specifici (per motivi di privacy del singolo contribuente o per complessità della questione) gli esperti della SAM garantiscono una assistenza off line in forma privata nei giorni immediatamente successivi all’evento.