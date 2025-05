“Antiche Tradizioni del Sud” arriva a Moncalieri: tre giorni di festa tra sapori, musica e calore del Sud Italia

C’è un appuntamento da evidenziare alla grande sul calendario: il 9, 10 e 11 maggio, in Piazza Caduti per la Libertà a Moncalieri, si accende

la prima edizione di "Antiche Tradizioni del Sud", il grande evento di street food interamente dedicato alle meraviglie gastronomiche e tradizionali del Sud Italia.

Organizzato da Hello Eventi con il patrocinio del Comune di Moncalieri, non sarà solo un evento gastronomico, ma un viaggio emozionante. Una immersione completa tra i profumi delle regioni del Sud, tra bancarelle che propongono delizie, allegria contagiosa che si miscela alla musica popolare, e quella sensazione tutta meridionale di sentirsi a casa, anche se si è a centinaia di chilometri di distanza.

Sapori veri, mani esperte, ricette con l’anima

Passeggerete tra gli stand e sentire nell’aria l’inconfondibile profumo degli arrosticini abruzzesi, del cuoppo di mare napoletano, dei panzerotti pugliesi appena fritti, caldi e croccanti. E ancora, dolci da perdere la testa: cannoli siciliani farciti al momento, pasticciotti leccesi, torroni calabresi. Il Sud si fa sentire forte e chiaro, e lo fa con la sua arma più potente: la cucina.

Accanto allo street food tipico ci saranno anche proposte di cibo internazionale e nazionale, così che ogni “gourmand” possa trovare il proprio angolo di paradiso. Il tutto accompagnato da birra di qualità – da gustare seduti negli spazi appositamente allestiti.

Un mercato di storie e tradizioni

Non sarà solo il palato a essere coinvolto. “Antiche Tradizioni del Sud” ospita anche un mercatino artigianale dove scoprire oggetti, prodotti tipici, lavorazioni tradizionali e curiosità provenienti dalle regioni del Sud. È l’occasione perfetta per portarsi a casa un ricordo della festa.

La sera musica, balli e spettacoli

Ogni sera la piazza si trasformerà in un teatro sotto le stelle. Si comincia venerdì 9 e sabato 10 dalle 21 con il concerto dei Vicoli del Sud, che porteranno sul palco le melodie popolari del Meridione, tra pizziche, tarante e canzoni che parlano di mare, amore e fatica. Domenica 11, gran finale con i ritmi travolgenti dei Kalabria Mia, un gruppo che sa come coinvolgere tutti, dai più piccoli ai nonni.

L’ingresso è gratuito e ci saranno posti a sedere disponibili per chi vuole godersi lo spettacolo in tutta comodità.

Orari di apertura delle cucine:

Venerdì : dalle 17:00 alle 24:00

: dalle 17:00 alle 24:00 Sabato : dalle 12:00 alle 24:00

: dalle 12:00 alle 24:00 Domenica: dalle 12:00 alle 23:00

Se siete nei dintorni di Moncalieri, non serve neanche pensarci: passate anche solo per un’ora, per un panzerotto, per una canzone che vi ricorda la vostra infanzia, o semplicemente per sentirvi parte di qualcosa di veramente appassionante.

Info e dettagli su www.helloeventi.com oppure al 351 5852780.

Tutti a Moncalieri!. Con il cuore, e “la pancia vuota”.