Flori&Vini 2025: un tripudio di sapori, profumi e tradizioni nel cuore di Carignano

L'attesa è palpabile per il ritorno di Flori&Vini 2025, la manifestazione che celebra l'incontro tra la ricchezza del territorio, l'eccellenza enogastronomica e la bellezza del mondo florovivaistico. Giunta alla sua trentunesima edizione, la mostra mercato si terrà sabato 10 e domenica 11 maggio nel suggestivo scenario del Parco Comunale di Carignano, estendendosi anche alle vie limitrofe (via Monte di Pietà, vie Frichieri e Bona).

Organizzata con passione dal Comitato Manifestazioni di Carignano, in sinergia con gli Assessorati al Commercio, Cultura e Manifestazioni e con il prezioso supporto del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese, Fiori&Vini 2025 promette un fine settimana ricco di opportunità per tutti i gusti e le curiosità.

I visitatori potranno immergersi in un'esplosione di colori e profumi grazie ai vivaisti che presenteranno allestimenti floreali di grande impatto, esposizioni di piante da interno e da giardino, oltre ad attrezzature e prodotti per l'orto. Un'occasione unica per gli amanti del verde per trovare ispirazione e novità per i propri spazi.

Parallelamente, gli stand dedicati ai prodotti tipici del "Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese" delizieranno i palati con le eccellenze del territorio. Ma l'esperienza non si ferma qui: il programma prevede laboratori gratuiti, talk show e cooking show che vedranno protagonisti giornalisti, chef, scrittori, vivaisti e produttori pronti a condividere ricette, storie e, naturalmente, preziose degustazioni di vino.

I Vini saranno nuovamente protagonisti in questa edizione presso la Villa Bona con eccellenze vitivinicole del territorio ,tre giorni con degustazioni guidate da esperti sommelier in collaborazione con i produttori locali. Un'occasione imperdibile per approfondire la conoscenza dei vini del territorio e apprezzarne le sfumature uniche

E tra le novità più attese spicca "Casa Dél Gust", uno spazio interamente dedicato alle eccellenze del territorio carignanese. curato e presentato da Marco Fedele, autore, conduttore radiofonico ed esperto di comunicazione enogastronomica, questo format offrirà un'immersione autentica nel cuore delle tradizioni e dei sapori piemontesi.

In linea con lo spirito della manifestazione, anche al di fuori del parco, lungo le Vie Frichieri, Monte di Pietà e Bona, numerosi espositori artigianali provenienti da tutto il Piemonte e le associazioni locali presenteranno al pubblico le loro creazioni uniche.

Ma il weekend di Flori&Vini 2025 inizierà già venerdì 9 maggio alle ore 19:00 in Piazza Liberazione con il consueto Street Food di "Sapori In Piazza". Un'occasione conviviale per gustare buon cibo, un calice di vino selezionato o una fresca birra in attesa del clou della manifestazione.

Il Comitato Manifestazioni, con le parole della sua Presidente Francesca Varrone, desidera ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa nuova edizione di Flori&Vini 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato Manifestazioni via email all'indirizzo comitatomanifestazio@libero.it o telefonicamente al numero 3346885244.

Non mancate a questo appuntamento imperdibile per celebrare insieme la bellezza, il gusto e la cultura del nostro territorio!