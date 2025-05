Serata benefica per il Lions Club Torino Lagrange, obiettivo: donare un cane guida a un ipovedente

Raccolta fondi per un cane guida

Una serata benefica per donare un cane guida a un ipovedente. E' questo l'obiettivo dell'appuntamento fissato per martedì 13 maggio alle 20 presso l’Unione Industriali di Torino di Via Fanti 17. E' il Lions Club Torino Lagrange a organizzare “La donna nell’Islam. Un’immagine moderna oltre gli stereotipi”.

Si tratta di un incontro in cui due autorevoli esponenti del mondo islamico, Jalila Donatella Ferrero e Allah Chiara Ferrero illustreranno al pubblico la visione della donna secondo la cultura islamica: un’occasione per andare oltre i pregiudizi e gli stereotipi, avvicinandosi a questa cultura con informazioni chiare e corrette.

Alla serata è abbinata una raccolti fondi destinata all’acquisto di un cucciolo di cane guida. Il costo è di 40 euro, inclusa la cena. Per prenotazioni tel. 328 491 1172.