In bici al To Dream e alla Lavazza, migliorano i collegamenti: in arrivo nuove ciclabili

Buone notizie per chi si sposta per le strade di Torino in bicicletta. Migliorano infatti i collegamenti ciclabili della zona nord, particolarmente importanti per chi sceglie di raggiungere in modo green i centri commerciali To Dream e il Settimo Cielo Retail Park, ma anche necessari per i dipendenti di realtà come Lavazza ed Iveco/FTP.

Gli interventi

A sollecitare un intervento sul tema il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo. “E’ previsto – ha replicato l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta – il completamento della ciclabile di corso Romania, oltre al raccordo di quest’ultima con strada delle Cascinette a servizio dei complessi industriali”.

Per quanto riguarda Strada Settimo ed i collegamenti via bici con San Mauro, l’esponente della giunta ha spiegato come “sia necessario un confronto con il territorio per definire quali tipologie di percorso possano essere realizzate”.

Fissolo (Moderati): "Servono azioni concrete per mobilità sostenibile"

“Ci sono numerosi dipendenti – ha risposto Fissolo - che vorrebbero utilizzare la bici per recarsi al lavoro. E’ responsabilità dell’Amministrazione incentivare e sostenere con azioni concrete la sensibilità dei cittadini nell’attuare buone pratiche di mobilità sostenibile”.

Velostazione a Porta Susa

In parallelo la Città prosegue il dialogo con Fs per realizzare una seconda velostazione a Porta Susa nell’area di via Ponte Unione Europea, dove poter lasciare in sicurezza la propria due ruote, su modello di quella già presente a Porta Nuova. A chiarirlo sempre l’assessore Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Aperta a giugno 2021, negli anni è aumentato l’utilizzo del parcheggio della bici di Porta Nuova: all’interno sono presenti 100 stalli, ma al momento non è previsto l’ampliamento.

L’occupazione media giornaliera è del 55%: i clienti abbonati sono il 12%, mentre gli occasionali l’’88%. Numeri che per Firrao indicano la “necessità di implementazione del servizio per le altre stazioni”.