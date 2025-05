Tornano i parcheggi "bianchi" in via Filadelfia: dopo i lavori per la nuova ciclabile adesso ci sono anche le strisce

I nuovi cartelli con il divieto di sosta avevano fatto pensare che la soluzione fosse vicina e da stamattina c'è pure "l'ufficialità". Tornano i parcheggi bianchi lungo la pista ciclabile di via Filadelfia. Di buon'ora, infatti, gli operai si sono messi al lavoro per ridipingere le strisce lungo l'asfalto, delimitando gli stalli per le automobili proprio accanto all'area di cantiere che ancora prosegue e che ha raggiunto ormai anche corso Unione Sovietica.



Parcheggio "spontaneo"

II tratto che conduce all'incrocio con via Giordano Bruno, infatti, è quello più avanti con l'intervento che sta portando al rifacimento della corsia dedicata alle biciclette. E rappresenta anche la zona del quartiere di Borgo Filadelfia che ha maggiormente sofferto l'assenza di parcheggio a causa dei divieti. Tanto che, nelle ultime settimane, con il progresso dei lavori verso corso Unione Sovietica, la gente aveva ripreso a parcheggiare le vetture lungo la ciclabile anche in assenza di indicazioni stradali.



Dubbi sul futuro

Non erano pochi i dubbi, infatti, sul destino di quel lato della strada, visto che con il rifacimento della pista ciclabile si è generato un restringimento della carreggiata, per di più in una via che è storicamente a doppio senso di marcia. Il tutto mentre, sul lato opposto di via Filadelfia, le vetture vanno parcheggiate a lisca di pesce, dunque occupando ulteriore spazio in strada.



Da questa mattina, in ogni caso, la situazione sembra delineata e chiarita: si torna a parcheggiare in "orizzontale", seguendo il senso di marcia della strada. Alle vetture in transito, dunque sarà necessaria qualche attenzione in più a seguito di una via Filadelfia diventata leggermente più stretta. Ma per chi vive nella zona, già soggetta a "invasioni" durante le partite di calcio o gli eventi all'Inalpi arena, si tratta di un sospiro di sollievo.