Piano Regolatore, i cittadini tornano protagonisti: tappa a Santa Rita e Mirafiori

Prosegue il percorso di ascolto e partecipazione promosso dalla Città di Torino in collaborazione con Urban Lab per definire insieme il futuro urbanistico del capoluogo piemontese. Dopo i primi appuntamenti del 2024, si apre un nuovo ciclo di incontri pubblici per confrontarsi con i cittadini su temi, bisogni e visioni legate al nuovo Piano Regolatore Generale.

Dal 19 febbraio è partita una nuova serie di tappe nei quartieri, che si snoderà attraverso 10 incontri con tecnici comunali e amministratori per approfondire quanto emerso nei mesi precedenti e raccogliere ulteriori spunti dal territorio.

Appuntamento per la Circoscrizione 2: Mirafiori Sud, Mirafiori Nord e Santa Rita

Tra gli appuntamenti in calendario, è previsto un incontro dedicato ai cittadini della Circoscrizione 2 – che comprende Mirafiori Sud, Mirafiori Nord e Santa Rita – mercoledì 7 maggio alle ore 18, presso il Cpg – Centro di Protagonismo Giovanile in strada delle Cacce 36.

L’incontro avrà una durata di circa un’ora e mezza e l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Saranno presenti gli assessori Salerno e Mazzoleni.

Il calendario

17.45 – 18.00

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Benvenuto e distribuzione kit per la partecipazione all’incontro

18.00 – 18.20

COSA CI DICONO LE VOCI DEI QUARTIERI

Un video racconto degli esiti della campagna di ascolto del 2024

Quali sono le principali questioni emerse a scala cittadina e di quartiere, e le cose più urgenti da affrontare nel prossimo futuro?

18.20 – 18.45

COSA CI DICE L’AMMINISTRAZIONE

Gli assessorati della Città si raccontano

In che modo l’azione dell’Amministrazione intercetta le priorità emerse nel dialogo con i quartieri? Quali progettualità, in corso, in fase di studio e programmazione prenderanno forma nei quartieri nel breve e nel lungo periodo? In che modo quanto raccolto sin qui alimenta il nuovo Piano Regolatore della Città?

A queste e altre domande risponderanno gli Amministratori e i tecnici della Città di Torino presenti agli incontri.

18.45 – 19.30

VITA DI QUARTIERE: DOVE E COME

Il quartiere di giorno e di notte, in una mappa collaborativa

Dove si svolge la vita di quartiere? quali sono i luoghi centrali e importanti per la quotidianità? A partire da una mappa che restituisce i contenuti e le questioni emerse durante la campagna di ascolto, lavoreremo sui quartieri di oggi e di domani. Per ogni quartiere la discussione si appoggerà su due mappe, una per parlare di cosa avviene di giorno e una per parlare della notte, per esplorare l’utilizzo dei luoghi da parte di chi abita, studia o lavora a Torino.

Il lavoro ai tavoli prevede anche un breve momento di restituzione di quanto emerso.

A TU PER TU CON L’ASSESSORE

Molte conversazioni in pochi minuti

Durante il lavoro sulle mappe i partecipanti avranno modo di parlare e fare domande agli Assessori o ai tecnici presenti. A partire da un tempo massimo predefinito, tutti coloro che lo vorranno potranno sedersi a un tavolo con i rappresentanti della Città per discutere insieme del futuro di Torino.

19.30-20.30

APERITIVO DEI QUARTIERI: I PROSSIMI PASSI

Al termine del lavoro sulle mappe sarà offerto un piccolo aperitivo, per continuare a confrontarsi e a dialogare della Torino dei Quartieri.

Un Piano Regolatore condiviso

Il percorso partecipativo è un’occasione preziosa per ascoltare chi vive quotidianamente i quartieri e raccogliere indicazioni utili a costruire una città più inclusiva, funzionale e sostenibile. Le riflessioni emerse dagli incontri contribuiranno direttamente alla scrittura del nuovo Piano Regolatore, lo strumento che definirà le strategie di trasformazione urbana nei prossimi anni.