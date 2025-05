Viabilità a Mezzenile, incontro con Città Metropolitana per rendere più sicuro il ponte lungo la provinciale 219

A Mezzenile, Comune della Val d’Ala di cui è Sindaco Sergio Pocchiola Viter, c’è un ponte a carreggiata ristretta e transitabile a senso unico alternato sulla Strada Provinciale 219, che collega il paese con la Provinciale 1.

Degli interventi ipotizzabili per rendere il transito sul ponte più sicuro per i pedoni si è parlato nell’incontro che lunedì 5 maggio il Sindaco di Mezzenile ha avuto con il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

Il ponte in questione non ha problemi di equilibrio statico, è stato oggetto di un intervento di consolidamento della pila nel 2000, ma anche di recenti ispezioni e di una relazione idraulica di compatibilità. Nei 50 metri lineari di strada, che comprendono l’impalcato del ponte e gli accessi a monte e a valle, potrebbe essere rivista la larghezza del passaggio pedonale, con la riorganizzazione della segnaletica orizzontale. Verranno presto effettuate le necessarie verifiche tecniche, così come quelle relative al costo e alla complessità di un ben più oneroso allargamento della carreggiata utile. Il sindaco Pocchiola Viter ha anche richiesto alla Città metropolitana un impegno per la riasfaltatura di alcuni tratti di viabilità provinciale presenti nel territorio comunale e la conclusione del già ipotizzato scambio di alcuni segmenti viari tra i due Enti. In particolare, la Città metropolitana dovrebbe acquisire al proprio demanio stradale un tratto di circa 1,2 km della viabilità comunale che serve la frazione Pugnetto e che già oggi usufruisce del servizio di sgombero neve garantito dalla Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana. Viceversa e contestualmente, altri tratti che non hanno più valenza di collegamento provinciale saranno ceduti al Comune.