Sport |

Basket Torino B2B, grande successo per la nuova edizione

L'evento di fine stagione di Reale Mutua nella cornice di Argotec Spacepark

Una bella immagine della conclusione della serata

Una serata speciale, che ha unito impresa, sport e territorio. Si è tenuto nella serata di ieri, martedì 6 maggio, il Basket Torino B2B – Basket-to-Business, evento di fine stagione organizzato da Reale Mutua Basket Torino per riunire tutte le aziende partner del club, ma anche per aprire nuove relazioni con diverse realtà imprenditoriali interessate a entrare in contatto con il progetto gialloblù. Per la prima volta, l’evento si è svolto in una location d’eccezione: Argotec SpacePark, una delle strutture più all’avanguardia nel settore aerospaziale, nonché il nuovo quartier generale di Argotec, azienda fondata dal presidente David Avino, che ha accolto oltre 150 partecipanti tra sponsor del club e rappresentanti di aziende del territorio. A dare il benvenuto agli ospiti sono stati proprio il presidente David Avino e il direttore generale Giorgio Bottaro, con interventi che hanno ribadito i valori fondanti del progetto Basket Torino: la fiducia e il sostegno ricevuti, il legame con il territorio, la voglia di creare una rete solida di sinergie e opportunità tra sport e impresa, e il concetto di Basket Torino non solo come squadra di pallacanestro ma come una vera e propria comunità che condivide valori importanti. Concetti espressi con forza anche dal title sponsor Reale Mutua, nella persona del presidente Ing. Luigi Lana e del direttore generale Dott. Luca Filippone, e dal presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Avv. Francesco Maiorana, che ha onorato l’evento con la sua partecipazione e ha espresso parole di supporto e stima per la serietà del lavoro e del progetto portato avanti dalla società gialloblù e dalla proprietà. Presente quasi al completo anche il roster della prima squadra, con il capitano Matteo Schina e i compagni che hanno condiviso la serata insieme ai partner, a testimonianza del legame sempre più forte tra tutte le componenti della realtà gialloblù. Tra i partecipanti, anche la sindaca di San Mauro Torinese, Giulia Guazzora, e i membri del CDA di Basket Torino, tra cui Carlo Della Valle, vera e propria leggenda della pallacanestro torinese. Dopo i discorsi istituzionali, l’evento è proseguito in un clima di convivialità con l’apericena curato da La Sporta, partner del club, offrendo a tutte le aziende presenti un momento concreto per incontrarsi, conoscersi e costruire relazioni. Il Basket Torino B2B ha confermato la volontà del club di crescere come comunità, consolidando i legami esistenti e aprendosi a nuove opportunità di collaborazione, nel segno della passione per il basket e della condivisione di valori comuni.

