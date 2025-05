Fiori, storie e territorio: torna Fiorile al Castello di Moncalieri

Nuova edizione per Fiorile - Orti & Fiori in mostra che torna in tutto il suo splendore primaverile unito al Premio della Rosa Principessa Maria Letizia di Savoia, a cura dell’associazione Kòres, per una manifestazione dedicata ai mondi della natura e della cultura, del verde e del rosa in tutte le declinazioni. Con una grande novità: la presentazione al pubblico del Premio Rosa d’Oro Principessa Maria Letizia nato per onorare anche l’animo caritatevole della nobildonna di casa Savoia, già ambasciatrice della Croce Rossa Italiana, e per premiare una donna dei nostri giorni che si sia distinta per impegno sociale e femminile.

Giardino delle Rose

Nelle giornate del 10 e 11 maggio un accurato allestimento animerà il Giardino delle Rose del Castello di Moncaliericon vivaisti specializzati - tra cui splenderanno le eccellenze nel campo delle rose - produttori agricoli e del gusto, artigiani e designer con una kermesse volta al racconto della stagionalità e della bellezza, attraverso un ricco programma denso di incontri con esperti del settore e attività correlate al verde, al giardinaggio e all'orticoltura, con inserti didattici dedicati al tema della biodiversità e della sostenibilità oltre ad appuntamenti culturali, workshop, talk, musica e letture.

Weekend creativo

Un weekend, dunque, all’insegna della creatività per grandi e per piccini, con un principale importante focus: la scoperta e la festa del territorio con gli strumenti di un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, in linea con le strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde.

Oltre all’allestimento in giardino, sotto i suggestivi porticati del Giardino delle Rose, troveranno spazio i momenti dedicati alla premiazione del Premio della Rosa, con appuntamenti a tema e approfondimenti, un’esposizione di artigianato sostenibile, manualità e creatività e l’Angolo dei Saperi e dei Sapori, con esperienze immersive, degustazioni e appuntamenti con il gusto e la consapevolezza alimentare.

La manifestazione Fiorile - Orti e Fiori in mostra, orgogliosa riproposta di un antico mercato moncalierese di piazza giunta alla XI edizione, contribuisce e partecipa anche quest’anno alla costruzione dell’immagine identitaria del territorio delle Aree Protette del Po, della Collina Torinese e degli 85 Comuni coinvolti, diventato Riserva MAB nel 2016, con una programmazione focalizzata su elementi di interesse naturalistico e culturale insieme.

Gli allestimenti

Tra gli allestimenti floreali a cura del maestro di giardino Maurizio Feletig, i produttori e i vivaisti del territorio, selezionati per stagionalità ed eccellenza, racconteranno il mese di maggio a cominciare dalla Rosa che segna il cambio di stagione in tutto il suo splendore, a latere di una programmazione contestualizzata, attenta all'arte, alla storia, alle tradizioni, alla natura, alla letteratura e alla biodiversità, a cominciare dal territorio e dalla sua memoria.

A contorno e sempre in tema di ecosistemi e biodiversità, il corner didattico curato dagli Impollinatori metropolitani e da Beesù, rappresenterà il meraviglioso e necessario mondo delle api, approfondendo la vita dei loro ecosistemi e l’operosità del loro mondo, e, in occasione della festa della mamma, i laboratori saranno dedicati alla realizzazione del regalo più fiorito e più bello.

Con una Serata di Gala sabato 10 maggio dalle ore 19 nelle sale della Cavallerizza del Castello Reale, ai saluti istituzionali seguiranno le consegne del Premio della Rosa Principessa Maria Letizia al miglior ibridatore di rose e del Premio Rosa d’Oro che verrà conferito ad Ambra Angiolini per il suo impegno a favore delle donne, in particolar modo per il successo a teatro della sua interpretazione di Oliva Denaro. L’artista Hilario Isola consegnerà personalmente il premio con l’opera realizzata in esclusiva per l’occasione. Segue l’aperitivo Dufour à la rose e Swing Belle Epoque, a cura di Dr Swing e Biciclette, non senza la speciale acconciatura Rosè a cura di HC Studio.

Programma

Sabato 10 maggio

Ore 10: Apertura cancelli del Giardino delle Rose

Ore 10.30: Partenza passeggiata immersiva verso Val Cenasco Landhouse. Sottofondo musicale di Caravan Trio. In collaborazione con ASD Andrate Nordic Walking.

Ore 11: Omaggio a Rosa Mogliasso. Con Antonella Giani e Corallina De Maria.

Ore 12: Corso pratico Mamma ti faccio un mazzo così di rose!

Ore 13: Pausa degustativa

Ore 15.30: La storia di Rosa Balistreri con Arianna Abis e il musicista siciliano Nino Carriglio.

Ore 17: Tavola rotonda Rosa Rosae con la conversazione tra prestigiosi esperti tra cui Michela Mollia, Stefania Bisacco,Maurizio Fleeting e Stefano Marzullo.

Ore 18: Chiusura cancelli del Giardino delle Rose

Ore 19: Serata di gala alla Cavallerizza del Castello Reale

Domenica 11 Maggio

Ore 10: Apertura cancelli del Giardino delle Rose

Ore 11: Concerto poetico Le voci della rosa. Progetto di Elisabetta Motta, con Davide Ferrari, Vincenzo Zitello all’arpa, Fulvio Renzi al violino.

Ore 12: Corso pratico Mamma ti faccio un mazzo così di rose!

Ore 13: Pausa degustativa

Ore 15.30: Giorgio Scerbanenco in rosa. Con Cecilia Scerbanenco e Enrico Pandiani.

Ore 17: Sfilata Barcollo ma non mollo

Ore 17.30: concerto finale in Piazza Vittorio Emanuele II.

Ore 18: saluti e chiusura.

Laboratori a ciclo continuo

Composizione mazzi floreali di rose - a cura di Cinzia Scanavacca e Nadia Danzero

Cuffiette rosa per bimbi prematuri del Sant'Anna - a cura di Cuore di maglia

Piccoli accessori floreali - a cura di Donne ai Ferricorti

Labbra di Rosa - a cura di Beesù

Bijoux aperosa - a cura di Impollinatori Metropolitani

Terrarium - a cura di Erica Selvatica