Dopo Zapata tocca a Maripan: Il Pallone Granata parla ancora sudamericano

Tutto è pronto per la III edizione del Pallone Granata , premio ideato e organizzato dall’Associazione Ex Calciatori Granata. Si tratta di un importante riconoscimento che ha ormai raggiunto un posto importante nelle vicende del mondo Toro, perché ogni anno premia il migliore giocatore granata del campionato.

Per l’edizione 2025, dopo il successo ottenuto la scorsa stagione da Duvan Zapata, il premio va ad un altro sudamericano: Guillermo Maripàn, esperto e autorevole difensore che ha saputo distinguersi per le sue prestazioni e per aver saputo guidare il reparto arretrato del Torino, disputando numerose partite di grande livello e segnando la rete del pareggio, a Bergamo, contro l’Atalanta. Al Torino è arrivato nell’estate 2024, dopo sei stagioni (e 123 presenze) con i francesi del Monaco.