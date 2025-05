Grande successo a Torino per la serata "A Tavola con i Fiori" al Ristorante La Cloche con Barbara Ronchi della Rocca (FOTO)

Grande successo per la serata "A Tavola con i Fiori" al Ristorante La Cloche

Un evento raffinato e originale ha preso vita al Ristorante La Cloche di Torino: la cena "A Tavola con i Fiori" ha conquistato gli ospiti con un menù esclusivo a base di fiori eduli. Tre portate e un dessert, ciascuno accompagnato da un calice di bollicine accuratamente selezionate, hanno celebrato l’armonioso incontro tra gastronomia e natura.

Protagonisti della serata non sono stati solo i piatti, ma anche i fiori, impiegati come veri ingredienti culinari e non semplici decorazioni. Ospite d’onore, la giornalista e scrittrice Barbara Ronchi della Rocca – esperta di galateo e bon ton e figura autorevole nel panorama del giornalismo enogastronomico – ha guidato il pubblico alla scoperta del menù, arricchendo la serata con curiosità e aneddoti legati al mondo floreale.

Il menù della serata:

La cena è iniziata con un raffinato benvenuto: un calice di bollicine accompagnato da una selezione di stuzzichini firmati La Cloche, ideali per risvegliare i sensi e introdurre gli ospiti all’esperienza sensoriale che li attendeva.

Antipasto

Asparago al naturale, servito con un battuto di Nocciola Tonda Gentile e una maionese profumata alla Violetta. Un piatto delicato che gioca su contrasti e armonie: la freschezza dell’asparago, la croccantezza della nocciola e l’elegante fragranza della violetta.

Primo piatto

Risotto mantecato alla Robiola, impreziosito da boccioli di Begonia – che regalano una piacevole nota acidula – e accompagnato da Baccalà cotto in olio, con riduzione di Carota e Arancia. Il piatto è completato da petali di Bocca di Leone, che aggiungono un tocco floreale in chiusura.

Dessert

Semifreddo ai Pistacchi e Salvia-Melone, servito con una fonduta di Cioccolato Fondente: un equilibrio perfetto tra la freschezza delle erbe aromatiche e l’intensità del cacao.

Ogni piatto è stato sapientemente abbinato a una selezione di bollicine, scelte per esaltare le sfumature floreali e fresche dei sapori, creando un perfetto connubio tra vino e cucina.