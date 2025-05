Viabilità, riaperta la diramazione per Caselette della strada provinciale 1

È stata riaperta al traffico la diramazione 1 per Caselette della Strada Provinciale 198, che era stata chiusa a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile. Acqua e detriti scesi dalle pendici del monte Musinè avevano invaso la Strada Provinciale 24 del Monginevro e i prati adiacenti all'altezza del km 21+150 e avevano provocato il crollo di un tratto della banchina lungo circa 20 metri adiacente al canale della bealera dei prati di Caselette. Anche la diramazione 1 per Caselette della Provinciale 198 era stata allagata ed era stata chiusa al traffico dal personale operativo del Circolo di Almese della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana. I lavori effettuati a seguito dell’interruzione sono consistiti nel ripristino della banchina adiacente la diramazione 1 della SP 198 con una scogliera di massi cementati. Una porzione della banchina è stata ripristinata con terra agraria ed è stato riposizionato il guardrail divelto. I rii a monte della strada sono stati liberati dal materiale sceso dal Musinè e sono stati ripristinati e fossi di guardia per la raccolta delle acque di piattaforma.

Anche la diramazione 2 per Celle della Strada Provinciale 197 è stata interessata al km 0+080 da un profondo smottamento della banchina, che è franata nel sottostante rio comunale Bella Comba. L’intervento di ripristino, quasi completato, è consistito nella realizzazione di una scogliera in massi ciclopici per una lunghezza di circa 25 metri alla base del versante. L’altezza della scogliera è di circa 4 metri, per impedire ulteriori frane di materiale nel rio. Successivamente verrà ripristinata la banchina, con la stesa di materiale stabilizzato e terroso e con il ripristino dell'asfalto ceduto. Verrà anche posizionata una nuova barriera metallica di sicurezza, a protezione della circolazione stradale.