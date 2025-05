Valerio Piccolo al Circolo dei lettori presenta l'album Senso: all'interno la canzone usata in Parthenope da Paolo Sorrentino

Mercoledì 14 maggio al Circolo dei Lettori di Torino alle 21 ci sarà la presentazione live di “Senso”, l’album del musicista e cantautore Valerio Piccolo, autore di “E si' arrivata pure tu", canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, “Parthenope”.

L’album esplora la ricerca di sé nella quotidianità e racconta le piccole sfide di ogni giorno e la bellezza che si trova negli attimi più semplici. Un disco che, attraverso testi sinceri e melodie calde, cattura momenti di introspezione ma anche di serenità, come un dialogo costante con sé stessi, fatto di riflessioni, speranze e accettazione.

«Ho voluto l’abito giusto per questo progetto così importante per me, e così intimo. Ho pensato che il vinile calzasse a pennello, un abito sartoriale, su misura. Ho voluto una data speciale per iniziare questo Vinyl Tour, a Londra – afferma Valerio Piccolo – E ora ho voglia di portarlo in giro, in posti intimi come il mio disco. Per parlare, cantare e raccontare. Torno dove “Senso” è già stato, e insieme invado posti nuovi, per allargare lo spazio e salutare vecchi e nuovi amici. Ci vediamo in giro».