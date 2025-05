Sabbionera di Rubiana, sabato 17 maggio la riapertura della provinciale 197

“È il terzo sopralluogo in tre settimane, - sottolinea il Vicesindaco Suppo - a dimostrare l’impegno messo in campo dalla Città metropolitana, che ha speso sinora oltre 500.000 euro per interventi di somma urgenza per riattivare la viabilità in piena sicurezza. Terminato il posizionamento delle barriere new jersey, domani, meteo permettendo, inizierà il montaggio delle reti in aderenza nel versante a monte della strada. La posa sarà agevolata dall’intervento di un elicottero per il trasporto a monte del materiale utile al posizionamento delle reti, da fissare poi sul versante. Tutto questo per velocizzare il più possibile le operazioni volte alla riapertura della strada e nonostante il maltempo abbia ostacolato i lavori nelle scorse settimane. Si sta facendo tutto il possibile per garantire la riapertura al traffico per sabato 17 maggio. A seguire, verranno effettuati piccoli interventi di bitumatura, per consentire il regolare passaggio della carovana del Giro d’Italia sabato 31 maggio. Quello di Rubiana è uno degli interventi più complicati per ovviare ai danni che il maltempo di aprile ha inferto alla rete stradale di competenza della Città metropolitana, portato avanti nonostante le condizioni meteo sfavorevoli e la coincidenza con due ponti festivi. Dobbiamo ringraziare il nostro personale e le ditte incaricate dei lavori”.