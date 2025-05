Confindustria Canavese festeggia i suoi primi 80 anni

Confindustria Canavese festeggia quest’anno l’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione. Per celebrare al meglio questa importante occasione l’Associazione organizza nel corso dell’anno una serie di attività per ricordare il lungo percorso di impegno, innovazione e crescita intrapreso fino a oggi al fianco delle imprese del territorio e per riflettere su come lavorare nei prossimi ottant’anni per continuare a sostenere con vigore ed entusiasmo le aziende canavesane. Passato e futuro insieme in un intreccio indissolubile.

Tante le iniziative in programma per ricordare ottant’anni di storia e di attività, alcune ancora in via di definizione, altre già ben definite. Tra queste due appuntamenti clou che costituiranno il fulcro dei festeggiamenti:

Il 27 giugno 2025 è previsto un momento riservato agli Associati e partner con una cena di gala presso il Castello di Masino;

è previsto un momento riservato agli Associati e partner con una cena di gala presso il Castello di Masino; il 27 ottobre 2025, invece, si terrà l’Assemblea pubblica presso le Officine H a Ivrea, durante la quale verrà celebrato formalmente l’anniversario. L’evento, il cui titolo sarà “Umanesimo tecnologico”, vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale, Emanuele Orsini e di altri personaggi di spicco del quadro nazionale.

Oltre a seminari tematici riguardanti il futuro dell’industria italiana sull’onda dell’innovazione tecnologica sarà curata in collaborazione con la Luiss University Press la pubblicazione di un numero della rivista “La meraviglia del Possibile” dedicato a Confindustria Canavese e allo sviluppo industriale in una visione di modello di sviluppo territoriale. Sempre sui temi di sviluppo, sarà inoltre curata la partecipazione al Festival della Lettura “La Grande Invasione” di Ivrea e a eventi promossi da imprese partner e da associazioni del territorio, come ad esempio l’Associazione Spille d’Oro Olivetti che premia aziende virtuose nel loro percorso di crescita economico e sociale.

365 giorni di festeggiamenti perché 80 anni rappresentano un traguardo significativo nella vita di Confindustria Canavese. Una speciale occasione per riflettere sui tanti obiettivi raggiunti e guardare al futuro con ancora maggiore dedizione ed energia. Per celebrare l’occasione, inoltre, è stato creato un logo celebrativo che accompagna tutte le iniziative del 2025, simbolo della storia e dei suoi legami in particolare con la meccanica e l’informatica.

La storia di Confindustria Canavese ha inizio in un difficile momento storico: il nostro Paese usciva da cinque anni di un conflitto non solo militare, ma anche sociale e culturale. Nonostante i timori e le incertezze, il 26 ottobre 1945 Adriano Olivetti e una decina di altri imprenditori ebbero l’audacia di guardare oltre e immaginarono un futuro necessariamente nuovo. Nacque così l’Associazione Industriale del Canavese (questo il suo primo nome), divenuta poi nel 2005 Confindustria Canavese. A distanza di 80 anni dalla sua nascita, Confindustria Canavese continua con impegno e abnegazione il suo operato a fianco delle imprese del territorio. Oggi l’Associazione conta oltre 350 associate per oltre 12.200 addetti.

“L’80° anniversario dalla fondazione – dichiara il Presidente Paolo Conta – è per noi un momento di grande festa e orgoglio da condividere non soltanto con le imprese associate, ma vista l‘importanza generata dal pensiero olivettiano, con l’intero territorio nazionale. Vogliamo ricordare le tante cose realizzate dalla nascita a oggi, le sfide affrontate e gli obiettivi raggiunti. Ma vogliamo soprattutto riflettere sul futuro che ci attende, puntando allo sviluppo del Canavese che, fondato sul DNA storico, diventi un punto di riferimento della convergenza di conoscenza tra il dominio tecnologico e quello sociale, un centro di competenza per lo sviluppo sostenibile delle tecnologie per l’uomo. Formazione, nuovi servizi digitali e prodotti che consentano alle imprese di crescere e competere in settori emergenti come sicurezza sul lavoro, silver economy, sport e benessere. In buona sintesi, il nostro obiettivo è proseguire per i prossimi 80 anni con impegno e passione in un cammino di sostegno all’innovazione e alla sostenibilità sociale”.