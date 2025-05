Il liceo scientifico G. Ferraris di Torino nuovamente finalista ai Comix Games.

Lo scorso anno vinsero il premio speciale per il miglior Live di Classe, ora tornano al Lingotto intenzionati ad aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games. Sono gli studenti del Liceo G. Ferraris di Torino che, lunedì 19 maggio, parteciperanno alla finalissima dei Comix Games, il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola, con la partecipazione di Mondadori, Museo Egizio e di Bper Banca. Al Lingotto, i padroni di casa cercheranno di conquistare il podio, strappando il titolo alle altre scuole in gara, provenienti da tutta Italia.

Sulla piattaforma on line di Repubblica@scuola, fin da ottobre, il concorso ha sfidato gli studenti italiani, invitandoli a misurarsi online con il gioco intitolato “Refresha il classico”. Il loro compito? Riscrivere con il linguaggio della generazione Z un dialogo classico della letteratura, mescolando il passato al presente, con originalità e fantasia. Fra migliaia di partecipanti, i migliori sono stati selezionati da una giuria di esperti e ora sono chiamati a contendersi il podio finale dei Comix Games. Lunedì 19 maggio dalle ore 14 alle 16, sarà la Sala Rossa del Pad 1 del Lingotto a trasformarsi nell’arena più creativa d’Italia: è qui, al Salone Internazionale del Libro di Torino, che andrà in scena la finalissima dei Comix Games, in cui saranno decretati i vincitori assoluti.

Per contendersi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games, 13 Istituti Scolastici, tra cui anche Il Liceo Scientifico G. Ferraris di Torino, raggiungeranno il Lingotto da ogni parte d’Italia. Per conquistare il podio i padroni di casa dovranno sconfiggere le altre squadre in gara a suon di tautogrammi e live di classe, ispirati al tema del Salone "Le parole tra noi leggere". Gli studenti del Galfer se la vedranno con i ragazzi dei licei De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti (BN), Silvestri di Portici (NA), Empedocle di Agrigento, Duni di Matera e Russel-Newton di Scandicci (FI). Per la sezione medie a sfidarsi saranno invece le Scuole Edoardo Chiossone di Arenzano (GE), Alessandro Manzoni di Cisternino (BR), G. Gatti di Fiorenzuola d’Arda (PC), Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano (SA), Dante Alighieri di Casale Monferrato (AL) e gli Istituti Comprensivi Gianicolo di Roma e De Amicis - Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (BT). In giuria siederanno Angelo Melone, giornalista di Repubblica, Laura Panini presidente di Franco Cosimo Panini Editore, Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e Giusi Marchetta, scrittrice, insegnante e consulente per il Salone Internazionale del Libro di Torino.