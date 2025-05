Volley A1/F: Monviso Volley schiaccia in americano con Danielle Harbin

Classe 1995, 185 centimetri e una lunga esperienza in campo internazionale: Danielle Harbin completa il reparto di opposti della Monviso Volley, assieme a Malual.

La statunitense ha firmato il suo primo contratto professionistico nel 2017-2018, con il Düdingen, nella A Svizzera. Si è poi trasferita nel 2020 in Bundesliga giocando prima nel Suhl e dopo nel Potsdam, da cui proviene.

“Dotata di un braccio potente Danielle è un’ottima saltatrice e porta con sé un’esperienza in campo internazionale importante nella nuova squadra che abbiamo voluto formare” commenta il ds Francesco Cicchiello a cui fa eco il nuovo acquisto: “Giocare in Italia è qualcosa che ho sempre desiderato fare fin dall'inizio della mia carriera. Quindi avere l'opportunità di giocare in un campionato di alto livello con questa squadra è entusiasmante e non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne e tutta la comunità che ci segue”.

Nei giorni scorsi la società ha anche annunciato l’addio di Malwina Smarzek, che era noto da tempo, e le conferme di Ilenia Moro (libero) e Amandha Sylves (centrale).