Rivoli si tinge di verde con due eventi immersivi nella natura

Ha preso il via il 5 maggio e proseguirà fino al 25, il Festival del Verde, la rassegna diffusa che porta a Torino e in oltre 10 comuni dell’area metropolitana oltre 150 eventi dedicati al verde urbano, al paesaggio e alla natura in città. L’edizione 2025, dal titolo "Il futuro con le piante", mette in rete parchi, giardini, progetti di rigenerazione e nuovi modi di vivere il verde, con un format rinnovato e coinvolgente.

Rivoli, per la prima volta tra i comuni aderenti, propone due appuntamenti speciali organizzati da TurismOvest che invitano a vivere la natura in modo lento e consapevole.

“Siamo orgogliosi di portare il Festival del Verde a Rivoli per la prima volta - dichiara l’assessore all’Ambiente, Angelo Tribolo -. Questi eventi rappresentano un’occasione concreta per avvicinare i cittadini al nostro patrimonio naturale, valorizzando in modo attivo e partecipato il legame con il paesaggio. Crediamo in un ambiente urbano che dialoghi con la natura, e queste esperienze sono un primo passo in questa direzione”.

Domenica 18 maggio – passeggiata sulla Collina Morenica

Una camminata guidata attraverso uno degli habitat più suggestivi del territorio, tra sentieri, scorci panoramici, storia e biodiversità. Il percorso si concluderà con una degustazione in cascina, per unire movimento, scoperta del paesaggio e sapori locali.

Ritrovo per partecipare alle 15 in Piazzale Mafalda di Savoia. La conclusione del percorso è prevista alle 18,30 circa. Gradita prenotazione alla mail info@turismovest.it.

Domenica 25 maggio – Forest Bathing al Parco di Villa Melano

Un’esperienza di benessere immersivo tra gli alberi, ispirata alla pratica giapponese dello shinrin-yoku. I partecipanti saranno accompagnati da esperti in una sessione di bagno di foresta per rallentare, riconnettersi con l’ambiente e ritrovare equilibrio psicofisico.

Ritrovo per partecipare alle 9,30 in Piazzale Mafalda di Savoia. La conclusione dell’esperienza è prevista alle 13 circa. Gradita prenotazione alla mail info@turismovest.it.