Assemblea dei Soci BTM: una giornata di partecipazione, comunità e convivialità [VIDEO]

Domenica 25 maggio 2025, Carmagnola accoglierà l’Assemblea annuale dei Soci di Banca Territori del Monviso, un momento centrale nella vita della banca e della sua comunità. A illustrare come si svolgerà la giornata è Enrico Sampò, Responsabile dell’Ufficio Soci BTM, che ne descrive tutti gli aspetti organizzativi, con attenzione ai dettagli e allo spirito partecipativo che da sempre caratterizza l’identità cooperativa della banca.

L’Assemblea si svolgerà dalle 10 alle 13 in Piazza Bobba a Carmagnola, in una tensostruttura allestita per garantire comfort e sicurezza. Saranno esaminati e approvati il Bilancio 2024 – il migliore nella storia della banca – e alcune modifiche allo Statuto Sociale. L’accesso è riservato ai Soci iscritti da almeno 90 giorni, per registrarsi è necessario presentarsi con la tessera “Soci in Tutto”, già ricevuta insieme all’ultima edizione del periodico Punto d’Incontro.

Verrà consegnato un riconoscimento ad alcuni Soci storici di BTM, la cui fedeltà e partecipazione attiva hanno contribuito in modo determinante alla crescita della banca. Inoltre, verranno premiati alcuni Giovani Soci, portatori di entusiasmo, nuove idee e visione: sono loro a rappresentare il futuro dell’istituto, tra continuità e innovazione.

Al termine dei lavori assembleari, la giornata proseguirà con il pranzo sociale BTM in Piazza Mazzini, a pochi minuti a piedi da Piazza Bobba. Il pranzo, riservato ai Soci, sarà servito dalle 13:30 alle 15:30 e proporrà un menù ispirato alla tradizione gastronomica piemontese, pensato per offrire un momento di convivialità autentica in un clima informale, ma curato.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 16 maggio presso la propria filiale, e sarà necessario presentare il badge rilasciato al momento della prenotazione per accedere all’area pranzo.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle famiglie e ai più piccoli: per i bambini dai 5 ai 10 anni sarà attiva una zona dedicata con attività ludiche e laboratori creativi a cura di educatori professionisti. Le attività si svolgeranno in uno spazio coperto e sicuro, dalle 11:00 alle 17:00, e sono gratuite con prenotazione obbligatoria.

Accanto ai momenti istituzionali e conviviali, la giornata sarà arricchita da un programma di eventi diffusi che coinvolgeranno il centro cittadino. I musei civici resteranno aperti con visite gratuite, saranno organizzate mostre, spettacoli itineranti e animazioni, pensati per valorizzare Carmagnola e accogliere non solo i Soci ma anche tutti i cittadini e i visitatori.

«Abbiamo ideato questa giornata con l’intento di unire la partecipazione attiva alla vita della banca con l’esperienza concreta di una comunità viva, accogliente e inclusiva – spiega Enrico Sampò, Responsabile Ufficio Soci di Banca Territori del Monviso –. L’Assemblea è un momento fondamentale per ogni Socio, un’occasione per ritrovarsi e riconoscersi nei valori che ci uniscono: condivisione, fiducia e legame con il territorio. La nostra è una banca fatta di persone e questa giornata è pensata per metterle al centro, con gratitudine verso i Soci che ci accompagnano da lungo tempo e con fiducia nei confronti delle nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro.»