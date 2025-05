Expongo torna a Garzigliana con il profumo dell’acacia

Il profumo dell’acacia in fiore in questo periodo e il rombo dei motori storici: questi alcuni degli ingredienti della sesta edizione di Expongo. La fiera di Garzigliana è dedicata agli artigiani, ai commercianti e agli hobbisti del territorio e quest’anno ospiterà iniziative legate alle erbe spontanee e un raduno di auto, ape e microcar. In programma domenica 18 maggio, la manifestazione si svolgerà nelle vie e piazze del centro ed è organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. “Sono un’ottantina gli espositori attesi quel giorno. Ci saranno artigiani, commercianti di prodotti tipici e hobbisti – annuncia il vice sindaco Buno Giachero –. Via Monviso inoltre sarà dedicata alle auto storiche”.

Il ritrovo del raduno di auto storiche, sportive, Ape e microcar sarà alle 9 alla sede della Pro Loco, in via San Martino 2. Per partecipare, è necessario prenotare contattando Antonio (348 5651070) o Davide (334 2782725 – solo WhatsApp), specificando modello e targa del veicolo.

Alle 10, invece, inizieranno i laboratori e gli spettacoli che proseguiranno per l’intera giornata, alcuni di questi legati proprio al mondo delle erbe spontanee. Il primo a partire insegnerà a creare ‘bombe di semi’ e sarà replicato alle 12 e alle 16.

Il pomeriggio si chiuderà con una passeggiata alla ricerca di erbe e fiori commestibili nei dintorni del paese con Mauro Vaglio (Info e prenotazioni 3332746088)

Si potrà pranzare nella Trattoria Cacciatori o in sede della Pro loco prenotando entro domani, giovedì 15, ai numeri: 348 5651070 (ore pasti) e 334 2782725 (solo WhatsApp).