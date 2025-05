Ddl regionale 68 sulla ‘Sicurezza stradale’ per ridurre vittime e sinistri

È stato approvato in Consiglio Regionale il Disegno di Legge 68 - ‘Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali’.

La legge stabilisce le procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, e sancisce allo stesso modo i protocolli per i controlli, le ispezioni e le valutazioni sempre riguardanti la sicurezza stradale, per l’intero territorio regionale.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere di Fratelli d’Italia, Marina Bordese, Vice Presidente della II Commissione: “L’obiettivo che si pone questo disegno di legge è di adempiere a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, fornendo uno strumento regionale che disciplini la materia a livello locale e che, tramite la corretta gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, sotto il profilo dell’organizzazione della circolazione, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione dei sinistri e del numero delle vittime di incidenti stradali – spiega –. Il disegno di legge proposto individua il campo di applicazione della normativa e, in maniera univoca, il soggetto competente, oltre a definire le tempistiche di applicazione, affermando il principio secondo il quale la gestione della sicurezza stradale costituisce uno degli strumenti efficienti ed efficaci, ai fini della programmazione degli interventi prioritari”.