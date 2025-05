Pompeo (Pd): "Linea autobus 259TK Torino-Carmagnola Teksid: la Regione conferma lo stop"

“Ho interrogato, oggi, l’Assessore regionale ai trasporti per sapere quali iniziative intenda assumere per ripristinare, in tempi rapidi, la linea di autobus 259TK Torino-Carmagnola Teksid, coinvolgendo le aziende di trasporto interessate e la Teksid stessa. La decisione della Regione Piemonte di sopprimere questa linea, prevista inizialmente per marzo 2025 e successivamente posticipata a maggio, senza soluzioni alternative concrete, rischia di compromettere gravemente la qualità della vita, la serenità e, in molti casi, il mantenimento del posto di lavoro dei lavoratori dello stabilimento Teksid di Carmagnola, in un’area non adeguatamente servita da altri mezzi di trasporto pubblico” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.





“Nel febbraio 2025 – prosegue la Consigliera regionale Pd - il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un atto di indirizzo che impegnava la Giunta a individuare risorse per garantire la sostenibilità del Contratto di Trasporto, evitando così la soppressione delle linee di autobus essenziali per i lavoratori. Nonostante l’approvazione di tale documento e l’impegno espresso, la linea 259TK è stata soppressa il 5 maggio scorso senza che siano state adottate soluzioni alternative efficaci”.

“Nella sua risposta l’Assessore Vignale ha affermato che da un’analisi effettuata dall’Agenzia della Mobilità si è deciso di intervenire su tratte a bassissima frequentazione di utenti, tra le quali proprio la 259TK e, dopo approfondimenti, ne è stata confermata la soppressione. L’Assessore ha sottolineato, tuttavia, che verranno monitorati i flussi e se ne valuterà la reintroduzione. Inoltre, ha affermato che il potenziamento del SFM potrà portare all’introduzione di un servizio treno-gomma, prevedendo una navetta per coprire una parte del percorso. Naturalmente sarà mia cura monitorare sia la possibile reintroduzione dell’autobus che la soluzione alternativa prospettata dall’Assessore” conclude Laura Pompeo.