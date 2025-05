Nautica, Bucci: "Liguria regione fondamentale per blue economy"

(Adnkronos) - "Oggi è una giornata speciale, ringrazio il nuovo presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti e gli faccio i migliori auguri. Ringrazio anche il presidente uscente Saverio Cecchi per gli anni di grande lavoro. La Liguria è una regione fondamentale per Confindustria Nautica, per il business in area nautica e per la blue economy. Con Saverio Cecchi siamo riusciti a trasformare una situazione che stava andando male in una che è andata benissimo. Con gli investimenti nel Waterfront di Levante abbiamo costruito un'arena per il Salone nautico che non è seconda a nessuno". Queste le parole presidente della regione Liguria, Marco Bucci, alla Convention Satec 2025 organizzata da Confindustria Nautica all'Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo.

“Le associazioni industriali devono fare profitto e servire i clienti – conclude il sindaco – e questo si traduce in un’importantissima ricaduta economica sul territorio. Il compito dell’amministrazione pubblica è darsi da fare per fare in modo che questo venga fatto sempre meglio”.