Torino Nord si colora con Arcobibaleno: in piazza Rebaudengo nasce il "Giardino Animato"

Nel cuore di Torino nord è stato inaugurato questa mattina il Baleno LAB, un progetto di azione territoriale e riqualificazione urbana che prende vita attorno allo spazio Arcobirbaleno, in piazza Rebaudengo 23, nel cuore della Circoscrizione 6.

L’obiettivo è ambizioso: migliorare l’area verde circostante e rafforzare i legami sociali nel quartiere, rendendo gli spazi urbani più vivi, accoglienti e condivisi. "Grazie al bando vinto, riusciremo a fare qualcosa di diverso – ha dichiarato l’assessora alla Transizione Ecologica, Chiara Foglietta –. Hanno partecipato più di 65 progetti, e 11 sono risultati vincitori: un segnale importante, che dimostra come ci siano ancora tante persone che credono nei quartieri" .

Un entusiasmo condiviso anche dall'assessora alle Politiche Giovanili, Carlotta Salerno: "Questo luogo è una piccola meraviglia all’interno di un contesto a volte complesso. L'avviso pubblico 'Impatto' sta avendo un riscontro davvero positivo, forte e molto partecipato. Dobbiamo continuare a sostenere questi percorsi per il bene della comunità".

Tra i sostenitori dell’iniziativa anche la Circoscrizione 6, con il presidente Valerio Lomanto : "Per noi è stato facile proseguire un lavoro già avviato, ma ogni volta che torno qui mi sento un po’ a casa. Questa struttura era un rudere diciotto anni fa. Ora, grazie a un processo di riappropriazione positiva degli spazi, si compie un passo ulteriore aprendosi sempre di più alla comunità" .

Il Baleno LAB rappresenta un nuovo intervento sul quartiere, che amplia gli attuali confini della ormai consolidata esperienza dell’Arcobirbaleno – il centro per bambini e genitori gestito da Progetto Tenda da oltre diciotto anni – estendendo il suo impatto e la sua apertura al territorio circostante. Prosegue quindi la trasformazione del Casello della Cinta Daziaria, realizzato nel 1912 e tutelato dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali, che oggi si qualifica sempre più come un vero presidio di comunità.

La metodologia alla base del Baleno LAB si fonda sullo sviluppo di comunità: un insieme di interventi pensati per attivare i cittadini in base ai propri interessi e bisogni. L’obiettivo è promuovere una cultura partecipativa, stimolando l’empowerment personale e sociale e la partecipazione attiva dei residenti alla costruzione dell’ambiente in cui vivono.