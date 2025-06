Sicurezza e scuola: gli studenti torinesi protagonisti del progetto nazionale Cni

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell’ambito delle attività previste dal progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”, sviluppato dal Gruppo di Lavoro Sicurezza -

referente CNI la Consigliera Tiziana Petrillo - ha proseguito l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2024 - 2025.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ha nuovamente aderito al progetto, volto a diffondere la cultura della sicurezza partendo dalle materie curriculari. L’ultima edizione ha coinvolto Ordini degli Ingegneri provinciali di tutta la penisola e molte scuole di varie città italiane, tra cui Torino con gli istituti comprensivi Pacinotti e Peyron –

Re Umberto I.

Cinque gruppi di classi prime medie delle due scuole hanno realizzato, in quest’ultimo anno scolastico, altrettanti “Safety project”, che saranno presentati e valutati mercoledì 4 giugno 2025, dalle ore 10, presso l’Istituto Peyron – Re Umberto I (via Valenza, 71). I due lavori ritenuti migliori dalla Commissione giudicatrice (costituita dagli ingegneri dell’Ordine Fulvio Giani, Manuela Martini, Paolo Pieri e Liliana Rivautella) concorreranno a Roma per la manifestazione conclusiva nazionale, nell’ambito della quale verrà premiato il progetto vincitore.