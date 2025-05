"Tagliamo l'IVA su pasta ed olio": blitz di Ultima Generazione all'Ipercoop Parco Dora

Anche a Torino blitz di "Ultima Generazione" per chiedere il taglio dell'IVA sui beni essenziali come pasta, olio e caffè. Questa mattina cinque attivisti, aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo, hanno interrotto la routine della spesa all'Ipercoop Parco Dora con striscioni con scritto “Tagliamo l’IVA” e volantini per spiegare la campagna.

La mappa della protesta

Ma il capoluogo piemontese - insieme a Milano, Cagliari e l’Aquila - segna solo l’inizio: nel corso della giornata azioni simili si svolgeranno in tutta Italia, in grandi città e piccoli centri, dando vita a un’ondata crescente di interventi nei supermercati.

Francesco, 34 anni, ha dichiarato durante l’azione a Torino: “Mentre agricoltori e allevatori affrontano siccità, alluvioni e crisi senza precedenti, il costo del cibo è fuori controllo. Noi paghiamo il conto due volte: una alla cassa del supermercato e una con le tasse. Le nostre terre sono in ginocchio, ma Meloni e Lollobrigida continuano a favorire le grandi filiere e le importazioni, lasciando i produttori locali senza tutele e le famiglie senza fiato".

"Pane, latte, frutta non sono beni di lusso: sono vita quotidiana. E tassarli è ingiusto: vogliamo il giusto prezzo, tagliamo l'IVA" ha concluso.

Boicottare i supermercati

L’obiettivo è chiaro: raccogliere almeno 100.000 adesioni entro l’11 ottobre, per dare il via a un boicottaggio contro i supermercati, per chiedere al governo il taglio dell’IVA sui beni essenziali, finanziato con un prelievo sugli extraprofitti delle grandi aziende responsabili della crisi climatica.