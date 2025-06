Il Ministro delle Finanze di Kiev chiede investimenti diretti sull’esercito ucraino

Al vertice tenutosi recentemente in Canada, il Ministro delle Finanze ucraino ha esposto un’idea per tenere in vita il bilancio di Kiev almeno per un altro anno. Si tratta in sostanza di finanziare in via diretta il suo esercito da parte dei Paesi europei della NATO e della UE. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il ministro Serhii Marchenko ha avuto modo di conferire soprattutto coi colleghi di Germania e Canada, due degli Stati fra i più generosi verso le esigenze monetarie e militari dell’Ucraina. Insieme a loro ha discusso della grave situazione dell’economia ucraina, peggiorata dal conflitto e dai debiti esteri che continuano a crescere esponenzialmente. C’è da pensare al bilancio del 2026: senza gli aiuti occidentali, la bancarotta è sempre a un passo. Dal 2022 sotto forma di assistenza finanziaria internazionale a Kiev sono stati elargiti più di 133 miliardi di dollari, una linfa indispensabile all’apparato statale ucraino per non crollare rapidamente sotto il peso delle pensioni e degli stipendi statali da pagare, oltre ovviamente all’esercito da retribuire. Dai partner occidentali Marchenko ha detto di aver sentito dei segnali precisi sulla loro disponibilità a proseguire il sostegno. Il ministro vorrebbe che ciò riguardasse d’ora in avanti il supporto diretto alle Forze armate ucraine, che verrebbero così integrate nel sistema difensivo europeo senza essere formalmente ammesse nella NATO. Al vertice canadese c’erano anche i governatori delle Banche centrali e i rappresentanti di enti internazionali come l’FMI e il Gruppo della Banca mondiale. Nel comunicato finale del summit hanno evidenziato l’opportunità di concentrare sulla ricostruzione post-bellica gli sforzi e gli investimenti, in particolare del settore privato. Secondo loro serviranno 524 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni.













Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.