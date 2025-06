A Luserna San Giovanni arrivano i codici Qr per migliorare la manutenzione del territorio

Ogni albero avrà il suo codice Qr, così come i cestini dell’immondizia e i pali della luce. Luserna San Giovanni si dota di un nuovo strumento informatico per monitorare la manutenzione dell’arredo urbano e la salute delle piante di proprietà comunale.

L’acquisto di circa 50.000 euro è finanziato con il contributo della misura del Pnrr che favorisce la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, che per il paese ammonta complessivamente a 300.000 euro. “Tutto ciò che è comunale, dai giochi per i bambini, alle aree grigie e verdi, ai pali della luce e agli alberi, avrà un codice Qr attraverso cui l’ufficio tecnico, gli operai comunali, la cooperativa che lavora per il Comune e la Protezione civile, potranno accedere a un programma dove sono registrate tutte le operazioni di manutenzione effettuate su ogni singolo elemento”, spiega il sindaco Duilio Canale. Così i dipendenti comunali o chi lavora per il Comune potranno sapere l’ultima volta che è stato svuotato un cestino dell’area grigia o quando è stata potata una pianta nelle aree verdi.

Il nuovo sistema potrebbe essere operativo già dalla fine dell’estate: “Abbiamo già a disposizione il censimento di tutto l’arredo urbano, per partire ci manca quello delle piante che l’agronomo effettuerà prossimamente”. L’Amministrazione comunale conta sul fatto che il nuovo strumento agevoli l’ufficio tecnico: “Per i tecnici sarà più facile programmare una corretta manutenzione del territorio”.