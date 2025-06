Al via il recupero di tre giardini, altalene e scivoli pronti a settembre

Al via la riqualificazione di tre giardini, altalene e scivoli pronti a settembre

Partiranno entro il mese di giugno i lavori di riqualificazione del giardino situato in corso Brunelleschi all’altezza del civico 86, nel territorio della Circoscrizione 3.

A confermarlo, nel corso di un sopralluogo, è la coordinatrice all’Ambiente, Katia Ballone, che ha fornito aggiornamenti sul cronoprogramma e sugli interventi previsti. Anche questo giardino è interessato da un intervento finanziato nell’ambito dei fondi europei Pnrr destinati alla rete delle biblioteche di prossimità, presenti nel raggio di 750 metri.

Nuovo camminamento

L’area verde, molto frequentata da famiglie e bambini del quartiere, verrà rinnovata sia nella parte ludica sia nella viabilità interna. In particolare, il progetto prevede la posa di ghiaia drenante lungo il camminamento pedonale, migliorando così la percorribilità e il drenaggio dell’acqua in caso di pioggia.

Verrà inoltre ripristinata la ringhiera mancante su uno dei lati del giardino, per garantire maggiore sicurezza.

Giochi rinnovati

I lavori strutturali comprenderanno anche la sostituzione dei cestini per i rifiuti, mentre dal punto di vista ludico è previsto un rinnovo completo dei giochi per bambini. Addio quindi ai vecchi giochi a molla: il nuovo allestimento includerà un’altalena, uno scivolo e due strutture combinate di grandi dimensioni, pensate per offrire un’esperienza più ricca e sicura.

A fianco del giardino, rimarrà la ciclopista esistente, affiancata dal nuovo camminamento pedonale migliorato.



Pronti a settembre

L’obiettivo della Circoscrizione è restituire al quartiere uno spazio curato e funzionale entro la fine dell’estate: i nuovi giochi saranno pronti entro settembre, giusto in tempo per la ripresa dell’anno scolastico.

Interventi analoghi sono previsti anche in altre due aree gioco del corso, a dimostrazione di un piano più ampio di valorizzazione del verde pubblico e delle zone ludiche cittadine.

“Siamo pronti - ha dichiarato Ballone - Il materiale c’è e i lavori cominceranno a breve. Vogliamo che i nostri giardini tornino a essere spazi sicuri e vivi per le famiglie”.