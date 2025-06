Relax, sole e lettini: riapre l’area estiva della piscina Bendini

Aprirà giusto con l’arrivo del bel tempo lo spazio esterno della piscina Bendini: infatti a partire dal 9 giugno e fino al 3 agosto, la piscina comunale di piazza Che Guevara inaugura un’area dedicata al sole e al relax. Quest'anno infatti lo spazio esterno è stato ampliato e ora include una zona verde con prato, lettini, ombrelloni e sdraio, perfetta per godersi una giornata all’aria aperta, leggere un buon libro o semplicemente rilassarsi al sole.

“Un’iniziativa che segna l’inizio di un’estate che tutti noi attendevamo con impazienza. Questa è una splendida opportunità per i cittadini di Collegno e non solo, per godere del nostro bellissimo territorio e delle sue strutture. Stiamo lavorando per rendere la nostra città un posto dove passare memorabili momenti di svago e relax, e la piscina è un elemento fondamentale in questo percorso, soprattutto con le temperature più alte. Grazie alla Società Rari Nantes Torino che gestisce l’impianto per averci seguiti in questa bella sorpresa alla Città” spiegano il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, e l’assessore allo Sport, Gianluca Treccarichi.

L’area esterna della piscina sarà aperta da lunedì a sabato dalle 12:00 alle 18:30 e la domenica dalle 10:30 alle 18:30, per garantire a tutti l'opportunità di vivere momenti indimenticabili durante i mesi estivi.