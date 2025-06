Mausoleo Bela Rosin: estate di cinema e creatività per grandi e piccoli

Un’estate tra cultura e creatività prende vita nel suggestivo scenario del Mausoleo della Bela Rosin, in strada Castello di Mirafiori 148/7, con una rassegna cinematografica all’aperto dedicata ai film d’autore in pellicola e una serie di laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni.

L’iniziativa, completamente gratuita, si svolge dal 3 al 26 giugno 2025 ed è realizzata in collaborazione con Anonima Fumetti, Biblioteche Civiche Torinesi, Cascina Roccafranca, Turismo Torino e Provincia, Solidarietà Insieme e Vicini.torino.

I film in programma: pellicole da riscoprire

La rassegna propone quattro serate di cinema all’aperto con proiezioni in 16 mm e Super8, dedicate a titoli storici e di culto, per vivere la magia della pellicola in un contesto unico e immersivo. Le proiezioni iniziano alle 21.45, con ingresso libero:

Martedì 10 giugno: L'isola del tesoro di Andrea Bianchi e John Hough (1972)

Martedì 17 giugno: Il re ed io di Walter Lang (1956)

Giovedì 26 giugno: Non me lo dire! di Mario Mattoli (1940)

I laboratori: creare un film come una volta

A completare il progetto, quattro pomeriggi di laboratori artistici e didattici pensati per i più piccoli. I partecipanti potranno guardare vecchi cartoni animati su pellicola, inventare una storia originale, suddividerla in scene e realizzare i disegni su lucidi per poi proiettarli con una lavagna luminosa, proprio come un piccolo film animato.

I laboratori si terranno ogni mercoledì dalle 17.15 alle 19.00, nelle seguenti date:

Mercoledì 11 giugno

Mercoledì 18 giugno

Mercoledì 25 giugno

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a laboratori@luxmagic.eu o chiamando lo 011.19824349 (lasciando un messaggio per essere richiamati).