Aurora si anima d’estate: spettacoli, laboratori e musica ai Giardini Madre Teresa

"R...Estate ai Giardini Madre Teresa" è il titolo del cartellone di appuntamenti che la Circoscrizione 7 propone dal 12 giugno al 30 luglio 2025 nel cuore del quartiere Aurora.

La collocazione dei Giardini Madre Teresa di Calcutta, cui si accede da corso Vercelli 12, è centrale nelle dinamiche di questo segmento di territorio spesso alla ribalta delle cronache per episodi poco edificanti e situazioni di degrado.

Proprio la riqualificazione e il rilancio di quest'area verde attraverso eventi culturali, di intrattenimento e di aggregazione, sono lo scopo di una programmazione estiva curata dalle associazioni Marionette Grilli, Sfera Culture e Teatro Carillon.

La gamma di offerta è ampia e si prefigge di coinvolgere diversi tipi di utenza: il cartellone spazia dagli spettacoli di marionette ai momenti di animazione musicale, fino a laboratori ludici, di magia e di giocoleria.

L'orario è pre-serale, la partecipazione a spettacoli e attività è sempre gratuita. L'iniziativa si svolge in connessione con il progetto ImpatTo "L'intreccio - tessere legami, rafforzare comunità, coltivare prossimità". Non si garantisce lo svolgimento della attività in caso di maltempo.

“Proprio la riqualificazione e il rilancio di quest’area verde attraverso eventi culturali, di intrattenimento e di aggregazione - dichiarano il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, ed i coordinatori Silvio Sabatino e Marta Sara Ini’ -, sono lo scopo di una programmazione estiva curata dalle associazioni Marionette Grilli, Sfera Culture e Teatro Carillon. La gamma di offerta è ampia e si prefigge di coinvolgere diversi tipi di utenza: il cartellone spazia dagli spettacoli di marionette ai momenti di animazione musicale, fino a laboratori ludici, di magia e di giocoleria. L’orario è pre-serale, la partecipazione a spettacoli e attività è sempre gratuita”.