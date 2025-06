Motori, acrobazie e pole dance protagonisti domani a Cavour

‘Rombano i motori e si accendono le luci’, domani, sabato 7 giugno, in piazza Solferino (Area Peso) a Cavour torna con la sua terza edizione ‘Genuine Biker’: un evento firmato Motoclub Edelweiss di Bricherasio per gli appassionati di moto di tutte le età. Novità di questa edizione saranno la pole dance e gli spettacoli di trial acrobatici.

“La prima edizione l’avevamo fatta in forma privata, negli spazi di un’attività locale. Poi abbiamo deciso di fare le cose in grande lo scorso anno” riepiloga Fabrizio Chiappero, organizzatore di ‘Genuine Biker’.

La giornata inizierà alle 15 con l’apertura dell’area espositiva e delle diverse zone tematiche: spazio bimbi con area gonfiabile, minitrial elettrici con istruttore qualificato, stand dedicati alle auto americane e un’area per moto di ogni tipo.

Alle 16 si darà spazio all’adrenalina con lo show trial acrobatico con tre stuntmen - due con moto da trial e uno con Motard - che tra salti e impennate si esibiranno in numeri spettacolari; accompagnati da un’esibizione di pole dance che come racconta Chiappero: “Sarà un’esibizione coreografica con una sola ragazza e ovviamente a distanza di sicurezza”. Alle 17 l’attenzione sarà tutta per il gruppo di danza ‘La Rosa dei Venti’.

Si riprenderanno le moto alle 17,40 con una gara di lentezza dove vince chi impiega più tempo possibile a completare un breve percorso senza mai mettere i piedi a terra. Alle 18,30 circa torneranno lo spettacolo di trial e l’esibizione di pole dance.

Dalle 19 ci sarà il gioco del bowling col casco, e la cena organizzata insieme a tre locali del posto con street food, birra e pizza cotta in forno a legna. La serata continuerà con il ritorno de ‘La Rosa dei Venti’ alle 21 e una nuova performance di pole dance, questa volta in gruppo grazie alle allieve della palestra ‘B-Fit’. Infine, per concludere, dalle 22 la dj Giulia Frencia animerà la piazza.

Per maggiori informazioni bisogna contattare Maurizio al 349 4201452 o Fabrizio al 328 4318646.