Tre percorsi, una storia: il Cds guida le visite a Lucento, Vallette e Barriera di Lanzo

Anche quest’anno il Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 partecipa a Open House Torino, il festival che apre le porte dei luoghi più interessanti – e spesso poco conosciuti – della città. Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, il CDS guiderà il pubblico lungo tre itinerari alla scoperta della memoria urbana: il Castello di Lucento, il quartiere Vallette e la vecchia Barriera di Lanzo.

Tre percorsi, tre modi diversi di raccontare la storia di Torino attraverso edifici, strade e trasformazioni del paesaggio urbano. Un’opportunità per osservare la città da un’altra prospettiva, tra architetture inaspettate e storie di comunità.

Al Castello di Lucento: un pezzo di storia nobiliare tra le case popolari

In collaborazione con l’Aief, ente che oggi ha in concessione l’edificio, il Cds propone quattro visite guidate gratuite all’ex castello di Lucento, edificio di origine cinquecentesca oggi inserito nel tessuto urbano della periferia nord. Le visite si terranno sabato 7 e domenica 8 giugno alle ore 15 e 17. Ritrovo in via Pianezza 123 (davanti all’edificio).

Le Vallette: tra modernismo urbano e identità collettiva

Il secondo percorso porta i visitatori nel cuore delle Vallette, quartiere costruito negli anni ’60 e spesso al centro di discussioni urbanistiche e sociali. Le visite guidate si svolgeranno sabato 7 giugno alle 10 e 11.30, e domenica 8 giugno alle 17. Il tour del sabato includerà anche la visita alla scuola d'infanzia Vallette B, in via delle Primule 36/c, esempio interessante di architettura scolastica del secondo Novecento. Ritrovo in piazza Montale.

Alla vecchia Barriera di Lanzo: archeologie industriali e nuova vita urbana

Ultima tappa: la zona della vecchia Barriera di Lanzo, area fortemente segnata dalla presenza industriale e ora teatro di importanti trasformazioni. Le visite si concentreranno soprattutto sull'area della Gallery Snos, oggi spazio multifunzionale che conserva tracce evidenti del suo passato produttivo. Visite guidate sabato 7 e domenica 8 giugno alle ore 10 e 11.30. Ritrovo all’ingresso 6 della Gallery Snos, in corso Mortara 4.

Info utili

Le visite sono gratuite ma a numero limitato: si consiglia di presentarsi con qualche minuto di anticipo. Per ulteriori dettagli su orari e modalità di partecipazione, si rimanda alle locandine ufficiali e al sito del Cds: www.farestoriainperiferia.org, Centro di Documentazione Storica, via Stradella 192, Torino e 011.01135514 o 011.01135549.