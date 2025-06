Moncalieri: i fondi Pnrr regalano una nuova biblioteca all'Istituto Majorana

Un piccolo gioiello grazie ai fondi Pnrr. È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova biblioteca dell'Istituto Majorana di Moncalieri, ristrutturata grazie al contributo della Città metropolitana di Torino e alle risorse arrivate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le novità realizzate

Un'importante novità che arricchisce gli spazi dell’Istituto, offrendo agli studenti un ambiente moderno e funzionale per lo studio. La biblioteca, inizialmente suddivisa in tre piccoli locali, è stata trasformata in un unico grande spazio, più luminoso e fruibile.

I lavori hanno comportato la rimozione del vecchio pavimento, delle porte interne e degli impianti elettrici, per poi rifare completamente l’impianto elettrico. Sono stati installati nuovi apparecchi illuminanti a led e il solaio è stato messo in sicurezza con un controsoffitto rinforzato.

La catalogazione informatica

La biblioteca ospita 6000 volumi a disposizione degli studenti e, grazie a questi fondi, è stato possibile acquistare un sistema di catalogazione informatica che consente di gestire sia i libri cartacei che i testi digitali, offrendo così un'ampia e accessibile offerta di risorse per gli studenti.

Durante l'inaugurazione, la consigliera di Città metropolitana di Torino delegata all'Istruzione Caterina Greco, ha dichiarato: "E' sempre più raro trovare nelle scuole delle biblioteche come questa, che rappresentano un prezioso punto di riferimento per la cultura e la formazione degli studenti".