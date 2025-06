Aeronautica al buio, servono 600mila euro per un nuovo impianto d’illuminazione

La richiesta è chiara: più luce e più sicurezza per le vie del quartiere Aeronautica, in particolare tra via Vandalino, via Rieti e via Asiago, dove i cittadini segnalano da tempo tratti stradali scarsamente illuminati. Il problema, però, non è solo di percezione, ma anche strutturale: l’impianto attuale è vecchio e obsoleto, tanto da non poter essere potenziato. L'unica soluzione è la sostituzione con moderne lampade a Led.

Maxi costo

Secondo quanto emerso nei tavoli tecnici con Iren Smart Solution, la sostituzione dell’intero impianto avrebbe un costo stimato di circa 600mila euro, una cifra significativa, ancora non inserita nella programmazione ufficiale, ma che potrebbe essere oggetto di valutazione con l’assessorato nei prossimi mesi. L'idea, come accaduto in altri quartieri, è che l'importo venga suddiviso in più annualità. L'importo comprende la realizzazione del nuovo impianto: pali, cavidotti, opere di scavo e di ripristino.

L’interpellanza in Circoscrizione 3

Il tema è stato sollevato nel corso di un Consiglio di Circoscrizione 3 grazie a un’interpellanza del consigliere del Partito Democratico Giuseppe Giove. “Questa carenza può favorire situazioni di disagio, insicurezza percepita e aumento del rischio per pedoni e ciclisti. Inoltre, chi utilizza la fermata della linea 33 ha diritto a farlo in tranquillità”.

Giove auspica che anche il quartiere Aeronautica possa seguire l’esempio virtuoso di Borgata Lesna, dove sono stati stanziati circa 400mila euro per il rifacimento dell’illuminazione pubblica, suddivisi in tre lotti.