Serramenti vetusti e amianto, chiude la scuola dell'infanzia di Mirafiori

Da oggi, venerdì 6 giugno 2025, la scuola dell’infanzia La Giostra di via Monastir 17/9 (all'interno dell'istituto comprensivo Cairoli) è chiusa con effetto immediato per la sostituzione dei serramenti, ormai vetusti. La decisione è arrivata dall’Asl Torino, che ha disposto la sospensione delle attività didattiche per tutelare la salute di circa 110 bambini iscritti all’istituto, parte dell’Istituto Comprensivo Cairoli.

Il provvedimento è stato adottato dopo un controllo tecnico che ha evidenziato elementi incompatibili con la presenza dei piccoli alunni. E' anche possibile che all'interno dei serramenti sia presente amianto, motivo che porterà maggiori precauzioni nell'allestimento del cantiere.

Lezioni sospese fino al 30 giugno

Le lezioni sono state sospese fino alla fine dell’anno scolastico, prevista per il 30 giugno. In questo periodo, il Comune di Torino provvederà alla rimozione e alla sostituzione di tutti i serramenti, in modo da garantire il pieno ripristino della sicurezza negli ambienti scolastici entro settembre, per l’inizio del nuovo anno.

Preoccupazione tra le famiglie

L’episodio, ovviamente, ha allarmato i genitori, che chiedono ora maggiore attenzione e trasparenza sulle condizioni degli edifici scolastici.

"Una notizia inaspettata rispetto per un edificio che nel corso degli anni ha ospitato migliaia di bambini e un gran numero di dipendenti e che non può non destare forte preoccupazione per la salute pubblica. Dal momento che la scuola materna occupa una porzione di un complesso che ospita anche scuola elementare, scuola media e piscina ci chiediamo se sia, invece, stata accertata la salubrità delle restanti parti" è il commento di Davide Schirru, consigliere della Circoscrizione 2.