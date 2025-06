I commercianti di Villafranca Piemonte aprono le porte dello sport per bambini e ragazzi

Tener attivo il paese e invitare i cittadini a viverlo a tutto tondo, partendo dalle associazioni sportive. Con questo obiettivo l’Associazione Commercianti di Villafranca Piemonte ha lanciato l’iniziativa ‘Porte aperte allo sport’.

“Riprendendo una manifestazione simile proposta anni fa dal Comune, il nostro interesse principale è valorizzare il nostro paese per far sì che le famiglie capiscano l’importanza di avere negozi e attività sul territorio e li frequentino”, spiega la presidente Daniela Duvina.

Tra gli sport proposti ci saranno pallavolo, calcio, atletica, equitazione, danza hip hop, danza ritmica, ping pong, un percorso con le mountain bike, tennis e bocce. Tutte iniziative gestite da associazioni sportive di Villafranca e dintorni.

“Il nostro futuro sono i bambini e l’idea di base è che è fondamentale catturare il loro interesse, attirandoli con la possibilità di giocare e divertirsi provando e imparando diversi sport. Nel frattempo i genitori potranno farsi una passeggiata in Villafranca tra le nostre attività. Il paese, anche se non è una città, è importante e può anche dare qualcosa di interessante e piacevole alle famiglie” aggiunge.

L’appuntamento è per domani, sabato 7 giugno, alle 16 all’Ala Comunale di Villafranca: “Basta presentarsi lì per ritirare l’omaggio, per ogni partecipante, e si avrà una tesserina punti che verrà timbrata per ogni attività sportiva affrontata”. L’evento, aperto a bambini e ragazzi dai 6 anni in su, si svolgerà tra via Roma e via San Francesco d’Assisi. A seguire, dalle 19, in piazza Vittorio Veneto ci sarà lo street food, con patatine, hamburger e hot dog preparato, interamente da bar e ristoranti del paese.