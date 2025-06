La nuova Juve riparte contro il Parma, avvio chock per il Toro di Baroni

E' appena finita la stagione 2024-25 che il calcio alza già il sipario sul prossimo campionato. Si comincia nel weekend del 23-24 agosto, con il computer che ha sorteggiato già oggi, nel primo venerdì di giugno, il calendario della prossima serie A.

Per la Juve il Parma e alla terza la sfida contro l'Inter

La nuova Juve debutterà allo Stadium affrontando il Parma, mentre alla terza giornata è già in programma il primo big match della stagione, con l'Inter che verrà a fare visita ai bianconeri, che alla sesta giornata ospiteranno il Milan dell'ex Allegri.

Avvio tutto in salita per il nuovo Toro di mister Baroni

Per il nuovo Toro targato Baroni, invece, si prospetta un avvio chock: debutto a San Siro contro l'Inter, poi la prima in casa a fine agosto sarà contro la Fiorentina, quindi trasferta a Roma e impegno casalingo contro l'Atalanta di Juric. Alla quinta il Parma fuori casa, poi Lazio e Napoli. Difficile pensare che i granata arriveranno a metà ottobre in una tranquilla situazione di classifica.

I due derby in programma a novembre e a fine maggio

Anzi, c'è già chi scommette che il nuovo allenatore non arriverà al derby, in programma allo Stadium il 9 novembre, all'11esima giornata. Quello di ritorno è stato invece calendarizzato all'Olimpico Grande Torino per il 24 maggio, ultima giornata del campionato. Chissà se a quel punto i destini delle due formazioni non saranno già stati decisi...